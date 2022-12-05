Путин обновил состав Госсовета

06 декабря 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Госсовет пополнился восемью губернаторами и двумя главами городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета восемь новых глав регионов. Соответствующий документ подписан и опубликован в понедельник. «Губернаторы Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главы Тамбовской области и Республики Марий Эл, вошли в состав Госсовета. Помимо них, включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим, из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — говорится в документе. Госсовет — это конституционный государственный орган, который призван обеспечивать взаимодействие различных структур власти и определять основные направления внутренней и внешней политики государства. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе и представители местного самоуправления. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014—2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета восемь новых глав регионов. Соответствующий документ подписан и опубликован в понедельник. «Губернаторы Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главы Тамбовской области и Республики Марий Эл, вошли в состав Госсовета. Помимо них, включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим, из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — говорится в документе. Госсовет — это конституционный государственный орган, который призван обеспечивать взаимодействие различных структур власти и определять основные направления внутренней и внешней политики государства. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе и представители местного самоуправления. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014—2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.