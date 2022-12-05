05 декабря 2022

Путин обновил состав Госсовета

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Москва, разное., госдума, герб ссср, флаг россии
Госсовет пополнился восемью губернаторами и двумя главами городов Фото:

Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета восемь новых глав регионов. Соответствующий документ подписан и опубликован в понедельник.

«Губернаторы Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главы Тамбовской области и Республики Марий Эл, вошли в состав Госсовета. Помимо них, включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим, из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — говорится в документе.

Госсовет — это конституционный государственный орган, который призван обеспечивать взаимодействие различных структур власти и определять основные направления внутренней и внешней политики государства. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе и представители местного самоуправления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014—2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

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Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета восемь новых глав регионов. Соответствующий документ подписан и опубликован в понедельник. «Губернаторы Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главы Тамбовской области и Республики Марий Эл, вошли в состав Госсовета. Помимо них, включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим, из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — говорится в документе. Госсовет — это конституционный государственный орган, который призван обеспечивать взаимодействие различных структур власти и определять основные направления внутренней и внешней политики государства. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе и представители местного самоуправления. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014—2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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