06 декабря 2022
05 декабря 2022

Пассажирам вагона, который подожгли в ЯНАО, не компенсировали билеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Многие граждане опоздали на самолет из-за поджога Фото:

Пассажирам вагона поезда «Новый Уренгой-Оренбург» (ЯНАО), который подожгли в июне, «РЖД» не компенсировало стоимость билетов. Об этом в соцсетях сообщил один из пассажиров Рустем Гареев.

«Многие опоздали на самолет. „РЖД“ клялось, что компенсирует стоимость пропавших билетов. В итоге — это осталось только обещанием. Никаких денег не выплатили», — сообщил Рустем Гареев.

В «РЖД» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне загорелся вагон поезда, который следовал по маршруту «Новый Уренгой-Оренбург». Его поджег вахтовик из Пермского края, который ехал в этом же вагоне. Злоумышленника принудили пройти лечение в психиатрической больнице.

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Пассажирам вагона поезда «Новый Уренгой-Оренбург» (ЯНАО), который подожгли в июне, «РЖД» не компенсировало стоимость билетов. Об этом в соцсетях сообщил один из пассажиров Рустем Гареев. «Многие опоздали на самолет. „РЖД“ клялось, что компенсирует стоимость пропавших билетов. В итоге — это осталось только обещанием. Никаких денег не выплатили», — сообщил Рустем Гареев. В «РЖД» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в июне загорелся вагон поезда, который следовал по маршруту «Новый Уренгой-Оренбург». Его поджег вахтовик из Пермского края, который ехал в этом же вагоне. Злоумышленника принудили пройти лечение в психиатрической больнице.
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