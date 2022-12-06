Пассажирам вагона, который подожгли в ЯНАО, не компенсировали билеты

07 декабря 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Многие граждане опоздали на самолет из-за поджога Фото: Анна Майорова © URA.RU Пассажирам вагона поезда «Новый Уренгой-Оренбург» (ЯНАО), который подожгли в июне, «РЖД» не компенсировало стоимость билетов. Об этом в соцсетях сообщил один из пассажиров Рустем Гареев. «Многие опоздали на самолет. „РЖД“ клялось, что компенсирует стоимость пропавших билетов. В итоге — это осталось только обещанием. Никаких денег не выплатили», — сообщил Рустем Гареев. В «РЖД» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в июне загорелся вагон поезда, который следовал по маршруту «Новый Уренгой-Оренбург». Его поджег вахтовик из Пермского края, который ехал в этом же вагоне. Злоумышленника принудили пройти лечение в психиатрической больнице.

Пассажирам вагона поезда «Новый Уренгой-Оренбург» (ЯНАО), который подожгли в июне, «РЖД» не компенсировало стоимость билетов. Об этом в соцсетях сообщил один из пассажиров Рустем Гареев. «Многие опоздали на самолет. „РЖД“ клялось, что компенсирует стоимость пропавших билетов. В итоге — это осталось только обещанием. Никаких денег не выплатили», — сообщил Рустем Гареев. В «РЖД» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в июне загорелся вагон поезда, который следовал по маршруту «Новый Уренгой-Оренбург». Его поджег вахтовик из Пермского края, который ехал в этом же вагоне. Злоумышленника принудили пройти лечение в психиатрической больнице.