Жители Нижневартовска помогли задержать подозреваемого в поджоге вагона поезда мужчину. Об этом URA.RU сообщила Анна Скала, которая работает вместе с югорчанами.
«Спасли 19 жизней — Ваха Закриев и Вячеслав Яковченко! Горжусь, что работаю с такими героями! Была уже глубокая ночь, все спали, когда подозреваемый, угрожая пассажирам ножом, начал стучать в двери, затем сорвал занавески с окон, с помощью баллончика освежителя из туалета поджег занавески в свободном купе. Директор улучил момент, напал сзади, потом с помощью коммерческого директора скрутил подозреваемого. Огнетушителями пытались потушить пожар, стучали в двери, выводили пассажиров», — рассказала девушка.
Мужчины возвращались из Нового Уренгоя, где были в командировке. ЧП в поезде произошло рано утром 24 июня. На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники полиции также задержали подозреваемого в поджоге. По предварительной информации, им оказался житель Пермского края.
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