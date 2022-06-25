Жители Нижневартовска помогли поймать поджигателя вагона в ЯНАО. «Горжусь, что работаю с героями!»

25 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Мужчины возвращались из командировки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Нижневартовска помогли задержать подозреваемого в поджоге вагона поезда мужчину. Об этом URA.RU сообщила Анна Скала, которая работает вместе с югорчанами. «Спасли 19 жизней — Ваха Закриев и Вячеслав Яковченко! Горжусь, что работаю с такими героями! Была уже глубокая ночь, все спали, когда подозреваемый, угрожая пассажирам ножом, начал стучать в двери, затем сорвал занавески с окон, с помощью баллончика освежителя из туалета поджег занавески в свободном купе. Директор улучил момент, напал сзади, потом с помощью коммерческого директора скрутил подозреваемого. Огнетушителями пытались потушить пожар, стучали в двери, выводили пассажиров», — рассказала девушка. Мужчины возвращались из Нового Уренгоя, где были в командировке. ЧП в поезде произошло рано утром 24 июня. На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники полиции также задержали подозреваемого в поджоге. По предварительной информации, им оказался житель Пермского края. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жители Нижневартовска помогли задержать подозреваемого в поджоге вагона поезда мужчину. Об этом URA.RU сообщила Анна Скала, которая работает вместе с югорчанами. «Спасли 19 жизней — Ваха Закриев и Вячеслав Яковченко! Горжусь, что работаю с такими героями! Была уже глубокая ночь, все спали, когда подозреваемый, угрожая пассажирам ножом, начал стучать в двери, затем сорвал занавески с окон, с помощью баллончика освежителя из туалета поджег занавески в свободном купе. Директор улучил момент, напал сзади, потом с помощью коммерческого директора скрутил подозреваемого. Огнетушителями пытались потушить пожар, стучали в двери, выводили пассажиров», — рассказала девушка. Мужчины возвращались из Нового Уренгоя, где были в командировке. ЧП в поезде произошло рано утром 24 июня. На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники полиции также задержали подозреваемого в поджоге. По предварительной информации, им оказался житель Пермского края.