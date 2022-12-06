Силовики провели обыски в отделе полиции на «курганской Рублевке»

В курганском округе прошли обыски в здании отдела полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники одного из силовых ведомств Курганской области провели обыски в здании полиции в селе Кетово (так называемая «курганская Рублевка»). Об этом URA.RU сообщили инсайдеры в правоохранительных органах.

«Были обыски в отделе полиции Кетовского района. Оперативники также проверили место жительства одного из сотрудников», — уточнили источники.

По их данным, интерес оперативников связан с делом замначальника оперативного отдела курганской колонии №2 Хамзата Амаева, задержанному по подозрению в превышении полномочий. Предположительно, сотрудник полиции помогал Амаеву задерживать нарушителей, которые занимались переброской запрещенных веществ на территорию колонии. Эти нарушители затем обвинили сотрудника УФСИН в издевательствах.

Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. Также запрос о ситуации в Кетовском ОМВД был направлен в УМВД РФ по Курганской области. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что задержанному замначальника оперотдела колонии №2 Хамзату Амаеву было отказано в освобождении из-под стражи. Сотрудника курганского УФСИН задержали и возбудили несколько уголовных дел.