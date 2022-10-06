Офицера курганского ФСИН, из-за которого писали Кадырову, отказались выпускать из СИЗО

07 октября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Хамзату Амаеву продлили содержание под стражей до 27 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальнику оперативного отдела курганской колонии №2 Хамзату Амаеву, задержанному по подозрению в превышении полномочий, продлили меру пресечения в суде. Сейчас офицер ФСИН находится под стражей в челябинском СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «У Хамзата Амаева был суд. Рассматривали вопрос по продлению меры пресечения. На суде был представитель главы Чечни в УрФО Турпал Ильясов. Он обращался к судье с просьбой выпустить офицера ФСИН, которого, по его мнению, незаконно обвинили в превышении должностных полномочий. Однако Хамзата не отпустили, продлили содержание под стражей до 27 октября», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в Курганский городской суд. В пресс-службе суда сообщили, что по данному уголовному делу необходимо обращаться к следственному комитету. В СУ СКР по Курганской области давать комментарий по делу Хамзата Амаева отказались. Ранее URA.RU писало, что офицера курганского ФСИН Хамзата Амаева арестовали после драки с коллегой. Против замначальника оперотдела ИК-2 было возбуждено три уголовных дела. После задержания силовика отправили под стражу в СИЗО в Челябинской области. После этого отец Амаева пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову и омбудсмену Мансуру Солтаеву на незаконное задержание сына. Также сообщалось, что обращения за помощью были написаны чеченским депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву. Кроме того, жалобы были написаны Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в Генпрокуратуру и СУ СК России. По данным инсайдеров, офицера ФСИН подставили коллеги, которым Амаев мешал вести запрещенный бизнес в колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замначальнику оперативного отдела курганской колонии №2 Хамзату Амаеву, задержанному по подозрению в превышении полномочий, продлили меру пресечения в суде. Сейчас офицер ФСИН находится под стражей в челябинском СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «У Хамзата Амаева был суд. Рассматривали вопрос по продлению меры пресечения. На суде был представитель главы Чечни в УрФО Турпал Ильясов. Он обращался к судье с просьбой выпустить офицера ФСИН, которого, по его мнению, незаконно обвинили в превышении должностных полномочий. Однако Хамзата не отпустили, продлили содержание под стражей до 27 октября», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в Курганский городской суд. В пресс-службе суда сообщили, что по данному уголовному делу необходимо обращаться к следственному комитету. В СУ СКР по Курганской области давать комментарий по делу Хамзата Амаева отказались. Ранее URA.RU писало, что офицера курганского ФСИН Хамзата Амаева арестовали после драки с коллегой. Против замначальника оперотдела ИК-2 было возбуждено три уголовных дела. После задержания силовика отправили под стражу в СИЗО в Челябинской области. После этого отец Амаева пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову и омбудсмену Мансуру Солтаеву на незаконное задержание сына. Также сообщалось, что обращения за помощью были написаны чеченским депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву. Кроме того, жалобы были написаны Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в Генпрокуратуру и СУ СК России. По данным инсайдеров, офицера ФСИН подставили коллеги, которым Амаев мешал вести запрещенный бизнес в колонии.