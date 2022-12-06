06 декабря 2022

Путин наградил курганца медалью «За отвагу» за спасение раненых бойцов в ходе СВО

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Курганский боец получил награду за участие в спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Целинного округа Курганской области Александр Назаров награжден за участие в спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» ему вручили за спасение раненых военнослужащих в ходе СВО. Документ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация опубликована в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Медаль „За отвагу“ получил уроженец Целинного округа Александр Назаров. За неоднократное спасение раненых военнослужащих РФ и уничтожение диверсионных групп противника удостоен высокой награды от высшего руководства Российской Федерации. Удостоверение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано в сообщении. В окружной администрации пояснили, что Назаров окончил в Кургане пограничное училище и уехал служить в республику Тыва. Сейчас он живет в городе Кызыл.

Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера с позывным «Лис» из добровольческого батальона «Дон» наградили за участие в спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» ему вручал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

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Уроженец Целинного округа Курганской области Александр Назаров награжден за участие в спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» ему вручили за спасение раненых военнослужащих в ходе СВО. Документ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Информация опубликована в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте». «Медаль „За отвагу“ получил уроженец Целинного округа Александр Назаров. За неоднократное спасение раненых военнослужащих РФ и уничтожение диверсионных групп противника удостоен высокой награды от высшего руководства Российской Федерации. Удостоверение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано в сообщении. В окружной администрации пояснили, что Назаров окончил в Кургане пограничное училище и уехал служить в республику Тыва. Сейчас он живет в городе Кызыл. Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера с позывным «Лис» из добровольческого батальона «Дон» наградили за участие в спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» ему вручал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
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