Путин наградил курганского снайпера за участие в спецоперации на Украине. Фото, видео

23 ноября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Курганского снайпера с позывным «Лис» из добровольческого батальона «Дон» наградили за участие в спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» бойцу вручил 22 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил его сослуживец. «Нашего курганского бойца с позывным „Лис“ из батальона „Дон“ наградили за мужество и героизм, проявленный в ходе спецоперации. Наш снайпер получил тяжелое осколочное ранение на Изюмском направлении при штурме Большой Камышевахи в Харьковской области. Ему вручили медаль „За отвагу“ за проявленное в бою мужество и героизм», — рассказал уральский боец с позывным «Кузьмич», который получил такую же награду. Также редакции URA.RU предоставили видео, где «Кузьмич» поздравляет с наградой своего сослуживца, а также благодарит курганцев за теплые слова. «Привет проекту „Добрая земля“, в частности, его руководителю Александру Пылкову. Спасибо за поздравления. Также хочу поздравить с госнаградой снайпера „Лиса“. Это наш курганский казак-доброволец», — говорится на видео. Также боец обратился к курганцам и напомнил, что казакам нужно ружье против дронов. Ранее URA.RU писало, что курганский казак рассказал о жестком отборе в батальон «Дон» и о том, что националисты ВСУ используют подростков для бомбардировок военных лагерей. Также сообщалось, что уральский боец с позывным «Кузьмич» из Херсона пообещал «искоренить фашизм на Украине». Кроме того, военнослужащий дал советы по выживанию мобилизованным бойцам и назвал, какие трофеи им удалось захватить у украинской армии.