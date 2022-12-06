В Курганской области задержан замначальника полиции Кетово

В курганском отделе полиции задержали заместителя начальника угрозыска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель начальника уголовного розыска Кетовского района Курганской области Антон Добрынин был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.

«По месту работы и по месту жительства заместителя начальника уголовного розыска Кетовского района Антона Добрынина прошли обыски. Его задержали по подозрению в совершении преступления по 286 статье УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — уточнили инсайдеры.

Ранее в отделе полиции прошли обыски. По версии инсайдеров, задержание полицейского связано с делом офицера УФСИН Хамзата Амаева, задержанного по подозрению в превышении полномочий. Он якобы издевался над курганцами, которых поймал при переброске запрещенных вещей на территорию колонии.

Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В Управлении МВД РФ по Курганской области также пока не ответили на запрос о ситуации в кетовском отделе полиции.