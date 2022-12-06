06 декабря 2022

В Курганской области задержан замначальника полиции Кетово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, наручники
В курганском отделе полиции задержали заместителя начальника угрозыска Фото:

Заместитель начальника уголовного розыска Кетовского района Курганской области Антон Добрынин был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.

«По месту работы и по месту жительства заместителя начальника уголовного розыска Кетовского района Антона Добрынина прошли обыски. Его задержали по подозрению в совершении преступления по 286 статье УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — уточнили инсайдеры.

Ранее в отделе полиции прошли обыски. По версии инсайдеров, задержание полицейского связано с делом офицера УФСИН Хамзата Амаева, задержанного по подозрению в превышении полномочий. Он якобы издевался над курганцами, которых поймал при переброске запрещенных вещей на территорию колонии.

Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В Управлении МВД РФ по Курганской области также пока не ответили на запрос о ситуации в кетовском отделе полиции.

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Заместитель начальника уголовного розыска Кетовского района Курганской области Антон Добрынин был арестован. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам. «По месту работы и по месту жительства заместителя начальника уголовного розыска Кетовского района Антона Добрынина прошли обыски. Его задержали по подозрению в совершении преступления по 286 статье УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — уточнили инсайдеры. Ранее в отделе полиции прошли обыски. По версии инсайдеров, задержание полицейского связано с делом офицера УФСИН Хамзата Амаева, задержанного по подозрению в превышении полномочий. Он якобы издевался над курганцами, которых поймал при переброске запрещенных вещей на территорию колонии. Расследованием дела занимается СУ СК России по Курганской области. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В Управлении МВД РФ по Курганской области также пока не ответили на запрос о ситуации в кетовском отделе полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...