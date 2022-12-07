FT: на Украине угрожают атаковать Сибирь

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Вскоре объекты в Сибири могут стать нашей целью, заявил неназванный украинский чиновник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Украины отсутствуют какие-либо ограничения по дальности нанесения ударов по территории России, в связи с этим украинские военные вскоре могут атаковать цели в Сибири. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — цитирует газета анонимного советника в украинской власти в сфере обороны. Советник подчеркнул, что украинцам позволяет строить такие планы полное отсутствие ограничения на дальность нанесения ударов. В теории, по мнению украинских чиновников, удары, нанесенные вглубь территории России, могут повлиять на ситуацию и помочь Украине выйти победителем из конфликта на ее территории.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не приветствует нанесение Украиной ударов по территории России. Американские СМИ со ссылкой на анонимного украинского политика заявили, что он подтвердил причастность Украины к ударам беспилотников по аэродромам в России, передает RT. В свою очередь Госдеп США заявил, что они не предоставляют украинским властям оружие, которое способно наносить удары по территории России, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что удары Украины являются «фактором опасности».

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У Украины отсутствуют какие-либо ограничения по дальности нанесения ударов по территории России, в связи с этим украинские военные вскоре могут атаковать цели в Сибири. Об этом сообщает газета Financial Times. «Скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — цитирует газета анонимного советника в украинской власти в сфере обороны. Советник подчеркнул, что украинцам позволяет строить такие планы полное отсутствие ограничения на дальность нанесения ударов. В теории, по мнению украинских чиновников, удары, нанесенные вглубь территории России, могут повлиять на ситуацию и помочь Украине выйти победителем из конфликта на ее территории. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не приветствует нанесение Украиной ударов по территории России. Американские СМИ со ссылкой на анонимного украинского политика заявили, что он подтвердил причастность Украины к ударам беспилотников по аэродромам в России, передает RT. В свою очередь Госдеп США заявил, что они не предоставляют украинским властям оружие, которое способно наносить удары по территории России, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что удары Украины являются «фактором опасности».
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