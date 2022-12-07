Десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Фото

«Женская гвардия Урала» пополнилась 50 новыми активистками

07 декабря 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

«Женская гвардия Урала» пополнилась 50 новыми участницами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Женскую гвардию Урала» пополнили 50 новых активисток. Тожественное принятие девушек в состав движения прошло в УРГЭУ-СИНХ. Об этом рассказала URA.RU лидер движения Ольга Сметанина. «На второй поток „Женской гвардии Урала“ записались 50 девушек. Они обучатся тактике самообороны, владением огнестрельным и холодным оружием», — поделилась Ольга Сметанина в беседе с корреспондентом агентства. Главная идея женской гвардии, это уметь защитить себя и близких от агрессии, исходящей от западных стран к России. «К нам приходят девушки разных возрастов от 20 до 50 лет», — отметила лидер движения. Патриотическое движение «Женская гвардия Урала» активно развивает благотворительное направление. Активистки движения активно помогают российским военным, находящимся на фронте в зоне проведения спецоперации на Украине. В частности, они привезли командиру ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максиму Дроздову автомобиль «Нива», а также собираются приобрести танк для нужд ВС РФ. В движение вошли порядка 50 новых активисток Фото предоставлено Ольгой Сметаниной

«Женскую гвардию Урала» пополнили 50 новых активисток. Тожественное принятие девушек в состав движения прошло в УРГЭУ-СИНХ. Об этом рассказала URA.RU лидер движения Ольга Сметанина. «На второй поток „Женской гвардии Урала“ записались 50 девушек. Они обучатся тактике самообороны, владением огнестрельным и холодным оружием», — поделилась Ольга Сметанина в беседе с корреспондентом агентства. Главная идея женской гвардии, это уметь защитить себя и близких от агрессии, исходящей от западных стран к России. «К нам приходят девушки разных возрастов от 20 до 50 лет», — отметила лидер движения. Патриотическое движение «Женская гвардия Урала» активно развивает благотворительное направление. Активистки движения активно помогают российским военным, находящимся на фронте в зоне проведения спецоперации на Украине. В частности, они привезли командиру ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максиму Дроздову автомобиль «Нива», а также собираются приобрести танк для нужд ВС РФ.