Десятки девушек из «Женской гвардии Урала» отправятся защищать Донбасс. Фото

«Женская гвардия Урала» пополнилась 50 новыми активистками
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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, начальная военная подготовка
«Женская гвардия Урала» пополнилась 50 новыми участницами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Женскую гвардию Урала» пополнили 50 новых активисток. Тожественное принятие девушек в состав движения прошло в УРГЭУ-СИНХ. Об этом рассказала URA.RU лидер движения Ольга Сметанина.

«На второй поток „Женской гвардии Урала“ записались 50 девушек. Они обучатся тактике самообороны, владением огнестрельным и холодным оружием», — поделилась Ольга Сметанина в беседе с корреспондентом агентства.

Главная идея женской гвардии, это уметь защитить себя и близких от агрессии, исходящей от западных стран к России. «К нам приходят девушки разных возрастов от 20 до 50 лет», — отметила лидер движения.

Патриотическое движение «Женская гвардия Урала» активно развивает благотворительное направление. Активистки движения активно помогают российским военным, находящимся на фронте в зоне проведения спецоперации на Украине. В частности, они привезли командиру ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максиму Дроздову автомобиль «Нива», а также собираются приобрести танк для нужд ВС РФ.

В движение вошли порядка 50 новых активисток

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«Женскую гвардию Урала» пополнили 50 новых активисток. Тожественное принятие девушек в состав движения прошло в УРГЭУ-СИНХ. Об этом рассказала URA.RU лидер движения Ольга Сметанина. «На второй поток „Женской гвардии Урала“ записались 50 девушек. Они обучатся тактике самообороны, владением огнестрельным и холодным оружием», — поделилась Ольга Сметанина в беседе с корреспондентом агентства. Главная идея женской гвардии, это уметь защитить себя и близких от агрессии, исходящей от западных стран к России. «К нам приходят девушки разных возрастов от 20 до 50 лет», — отметила лидер движения. Патриотическое движение «Женская гвардия Урала» активно развивает благотворительное направление. Активистки движения активно помогают российским военным, находящимся на фронте в зоне проведения спецоперации на Украине. В частности, они привезли командиру ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максиму Дроздову автомобиль «Нива», а также собираются приобрести танк для нужд ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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