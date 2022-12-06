06 декабря 2022

Руслан Кухарук готов покинуть пост мэра Тюмени ради повышения

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук Прямая линия. Тюмень
Руслан Кухарук готов применить свой опыт на руководящей позиции в другом регионе РФ Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук готов оставить свой пост, если ему предложат повышение и позицию главы одного из регионов России. Об этом глава администрации заявил на своей прямой линии, отвечая на вопросы журналистов.

«Пока таких предложений мне не поступало — не официальных, не неофициальных. Готов трудиться на своем рабочем месте, быть полезным горожанам. В случае если возникнет необходимость в том, чтобы мои умения и навыки пригодились в другом месте, то готов применить свои знания и опыт там. Уверен, что любой поступил бы также», — заявил мэр Тюмени Руслан Кухарук, отвечая на вопрос издания «Наш город».

Журналисты спросили у главы администрации, как он может прокомментировать слухи о своем будущем повышении на позицию одного из глав субъектов России, а также на каких условиях он согласился бы на это. Информация о том, что в администрации президента высоко оценивают опыт мэра областной столицы, давно муссируется в СМИ.

Как отметил Кухарук, о каких-либо условиях в таком случае говорить не стоит. «Особо условия в таких ситуациях никто не проговаривает. В регионах нашей страны, когда действующий губернатор уходит в отставку, президентом назначается исполняющий обязанности. А уже потом на очередных выборах люди определяют, возглавлять ли тому или иному лицу регион. Все люди, которые работают в органах власти, понимают, что ситуация может сложиться так, что на них могут обратить взор», — отметил мэр Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Тюмени рассматривался Кремлем на пост губернатора Чукотского автономного округа. Однако позднее появились данные, что эффективного руководителя оставят на должности в Тюменской области. На это, помимо прочего, влияют скорые губернаторские выборы, на которых поддержка Кухарука будет полезна действующему главе региона Александру Моору.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук готов оставить свой пост, если ему предложат повышение и позицию главы одного из регионов России. Об этом глава администрации заявил на своей прямой линии, отвечая на вопросы журналистов. «Пока таких предложений мне не поступало — не официальных, не неофициальных. Готов трудиться на своем рабочем месте, быть полезным горожанам. В случае если возникнет необходимость в том, чтобы мои умения и навыки пригодились в другом месте, то готов применить свои знания и опыт там. Уверен, что любой поступил бы также», — заявил мэр Тюмени Руслан Кухарук, отвечая на вопрос издания «Наш город». Журналисты спросили у главы администрации, как он может прокомментировать слухи о своем будущем повышении на позицию одного из глав субъектов России, а также на каких условиях он согласился бы на это. Информация о том, что в администрации президента высоко оценивают опыт мэра областной столицы, давно муссируется в СМИ. Как отметил Кухарук, о каких-либо условиях в таком случае говорить не стоит. «Особо условия в таких ситуациях никто не проговаривает. В регионах нашей страны, когда действующий губернатор уходит в отставку, президентом назначается исполняющий обязанности. А уже потом на очередных выборах люди определяют, возглавлять ли тому или иному лицу регион. Все люди, которые работают в органах власти, понимают, что ситуация может сложиться так, что на них могут обратить взор», — отметил мэр Тюмени. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Тюмени рассматривался Кремлем на пост губернатора Чукотского автономного округа. Однако позднее появились данные, что эффективного руководителя оставят на должности в Тюменской области. На это, помимо прочего, влияют скорые губернаторские выборы, на которых поддержка Кухарука будет полезна действующему главе региона Александру Моору.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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