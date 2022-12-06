Шадринка, которой помогали читатели URA.RU, после года лечения в Германии идет на поправку

У шадринки с редкой формой рака крови лечение в Германии дало хороший результат

Девочка из Шадринска продолжает лечение в клинике Германии от редкой формы рака крови Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лечение шадринки Маши Бахтиной в клинике Фрайбурга (Германия) от редкой формы рака крови показало хороший результат. Третий по счету молекулярный анализ оказался отрицательным, это значит, что раковых клеток у ребенка нет, поделилась новостями мама девочки Татьяна Бахтина.

«У Маши молекулярный анализ отрицательный. Это значит, что раковых клеток не обнаружено. Сейчас начали проводить восьмой по счету блок химиотерапии после трансплантации. Длительность и количество блоков пока не определены. Доктора смотрят анализы и наблюдают за общим физическим состоянием. Есть хороший результат, но о полном излечении говорить рано. Лечение продолжается», — рассказала Татьяна Бахтина URA.RU.

По словам Татьяны, Маша в Германии старается больше гулять, читать, общаться с родными по видеосвязи. «Настрой хороший. Мы не чувствуем себя одинокими или обделенными. У нас появились новые друзья. Здесь много русскоговорящих: из России, Казахстана, Белоруссии, Грузии», — отмечает она.

Ранее URA.RU писало о девочке из Шадринска, у которой в сентябре 2021 года обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Мама девочки Татьяна Бахтина — детский врач — решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, и открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, шадринцам, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать часть необходимой суммы. Крупную сумму на счет зарубежной клиники перевел Благотворительный фонд Русской медной компании, созданный уральским меценатом Игорем Алтушкиным. В ноябре 2021 года Маша начала лечение в клинике Фрайбурга, в апреле 2022 ей провели процедуру трансплантации костного мозга. Татьяна Бахтина благодарит всех, кто помог дочери. URA.RU желает Марии полной победы над болезнью.

Маша Бахтина из Шадринска лечится от редкой формы рака крови в клинике Германии. В свободное время девочка много гуляет: во время одной из прогулок по Фрайбургу Маша научилась печь печенье. фото: Татьяна Бахтина, «ВКонтакте»