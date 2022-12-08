Терапевт Лапа назвала первые признаки пневмонии при гриппе

Терапевт Лапа: щекотание в горле и кашель говорит о развитии пневмонии при гриппе

Пневмония при гриппе может быстро развиться в организме, если вовремя не начать лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«При ковиде в горле не щекотало. А при гриппе начинает щекотать. Это как раз и говорит, что активируются грибковые инфекции. Болеют чаще всего люди, которые имеют грибковые тонзиллиты. Не понимая этого, начинают пить противовирусные и на второй день идет огромнейшая атака, на второй день температура 39, сразу пневмония и стационар. Такая сейчас некрасивая картинка», — сказала Людмила Лапа.

Терапевт подчеркнула, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля. «При ковиде горло становится малиновым. А здесь щекочет, и как бы горло нормальное, розовое пока. Именно это не дает сразу верифицировать врачам, что происходит. А пневмония, это когда еще появляется кашель, а он появляется у всех. Естественно, в этом случае сразу направляют либо на КТ, либо на рентген», — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области к 20 ноября эпидемический порог по гриппу превышен более чем на 20%. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал одной из причин коллапса на дорогах высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ среди работников дорожно-эксплуатационных управлений. В беседе с URA.RU иммунолог Николай Крючков предположил, что резкий рост сезонных заболеваний в России вызван отменой антиковидных ограничений.