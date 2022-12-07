Бывший агент ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи украинской границы

07 декабря 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Скопление войск США в Польше может стать новым толчком развития конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скопление американских войск в Польше может стать новым толчком развития конфликта на Украине. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Филип Джиральди. «Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта», — сообщает Филип Джиральди после вопроса о скоплении 40 тысячах американских войск в Польше в интервью на youtube-канале Judging Freedom. При этом Филип Джиральди считает, что у солдат США низкие шансы на пересечении польско-украинской границе. Однако если такое произойдет, службы разведки России моментально об этом узнают, считает бывший агент ЦРУ. Ранее URA.RU сообщало, что объединенные ракетные войска противовоздушной обороны НАТО начали учения возле российских границ. Также агентство рассказывало, что США направят в Эстонию дополнительные войска на ротационной основе. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Скопление американских войск в Польше может стать новым толчком развития конфликта на Украине. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Филип Джиральди. «Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта», — сообщает Филип Джиральди после вопроса о скоплении 40 тысячах американских войск в Польше в интервью на youtube-канале Judging Freedom. При этом Филип Джиральди считает, что у солдат США низкие шансы на пересечении польско-украинской границе. Однако если такое произойдет, службы разведки России моментально об этом узнают, считает бывший агент ЦРУ. Ранее URA.RU сообщало, что объединенные ракетные войска противовоздушной обороны НАТО начали учения возле российских границ. Также агентство рассказывало, что США направят в Эстонию дополнительные войска на ротационной основе. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.