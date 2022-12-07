07 декабря 2022

Свердловчане купили тепловизоры для бойцов на СВО за сотни тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Жители Ирбита купили тепловизоры за 420 тысяч рублей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Ирбита (Свердловская область) купили семь тепловизоров для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, за 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети.

«Сегодня для наших мобилизованных ребят были закуплены тепловизионные монокуляры. Семь штук на сумму 421 470 рублей», — сообщили в сообществе «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ирбите швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков. Они отправили их бойцам, расположенным в учебной части в Елани.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Жители Ирбита (Свердловская область) купили семь тепловизоров для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, за 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети. «Сегодня для наших мобилизованных ребят были закуплены тепловизионные монокуляры. Семь штук на сумму 421 470 рублей», — сообщили в сообществе «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Ирбите швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков. Они отправили их бойцам, расположенным в учебной части в Елани. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...