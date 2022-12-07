Свердловчане купили тепловизоры для бойцов на СВО за сотни тысяч рублей. Фото

08 декабря 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Жители Ирбита купили тепловизоры за 420 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Ирбита (Свердловская область) купили семь тепловизоров для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, за 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети. «Сегодня для наших мобилизованных ребят были закуплены тепловизионные монокуляры. Семь штук на сумму 421 470 рублей», — сообщили в сообществе «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Ирбите швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков. Они отправили их бойцам, расположенным в учебной части в Елани. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фото: сообщество «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Ирбита (Свердловская область) купили семь тепловизоров для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, за 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети. «Сегодня для наших мобилизованных ребят были закуплены тепловизионные монокуляры. Семь штук на сумму 421 470 рублей», — сообщили в сообществе «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Ирбите швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков. Они отправили их бойцам, расположенным в учебной части в Елани. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.