Жители Ирбита (Свердловская область) купили семь тепловизоров для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, за 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в соцсети.
«Сегодня для наших мобилизованных ребят были закуплены тепловизионные монокуляры. Семь штук на сумму 421 470 рублей», — сообщили в сообществе «Инцидент Ирбит|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ирбите швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков. Они отправили их бойцам, расположенным в учебной части в Елани.
Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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