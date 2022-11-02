В свердловском городе швеи экстренно научились шить спальники вместо кадетской формы

В Ирбите начали шить спальники для мобилизованных из Елани

Пока ирбитские швеи отшили 140 спальников, но в планах дойти до 500 штук Фото: telegram-канал Максима Иванова

В Ирбите (Свердловская область) швеи, которые занимались формой для кадетов, наладили производство спальных мешков, которые необходимы для мобилизованных, расположенных в учебной части в Елани. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Мобилизованным потребовались 500 теплых армейских спальных мешка. Обзвонили магазины. Такого объема нигде не оказалось. В итоге, нашли небольшую швейную фирму в Ирбите. Ее специализация — пошив формы для кадетов. Спросили у них: сможете сделать? Спальниками они никогда не занимались, но раз такое дело, то сказали, что сделают», — рассказал Иванов.

По словам депутата, пошив наладили оперативно — быстро нашли лекала, закупили все необходимые материалы. Первой партией удалось отшить около 140 спальных мешков. «В тот же день 40 спальников отправил ирбитчанам в зону СВО в командный пункт вместе с гуманитарным грузом (квадрики, бензогенераторы, дизельпушки, сварочным аппаратом, одеждой и сапогами)», — заявил свердловский депутат.

Также для мобилизованных, которые находятся в Елани, доставили 100 спальников, 25 бензопил с маслом и цепями, 27 обычных пил, 5000 саморезов и 250 кг гвоздей. Планируется, что на следующей неделе в Елань привезут рации и еще около 200 спальников.

Свердловские предприниматели вместе с депутатами помогают мобилизованным, которые находятся в учебном центре в Елани. Для них уже поставляли одноразовую посуду, спальные мешки, раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, о ее завершении стало известно 28 октября от глава Минобороны РФ Сергея Шойгу. Мероприятия проходили в рамках проведения спецоперации, которая началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Швеи из Ирбита пообещали, что отошьют еще 200 спальных мешков уже к следующей неделе Фото: telegram-канал Максима Иванова

Спальные мешки и другие необходимые мобилизованным вещи в Елань отвез помощник Иванова Илья Анацкий, при этом в погрузке принимал участие и сам депутат Госдумы Фото: telegram-канал Максима Иванова