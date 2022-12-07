07 декабря 2022

Пентагон раскрыл свою роль в организации ударов ВСУ по территории России

В Пентагоне опровергли свое участие в организации атак ВСУ по территории РФ
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В США не знали о подготовке Киевом ударов по территории РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые ВСУ действия, Пентагон не был проинформирован о подготовке ударов по территории России. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх.

«Пентагон не координирует с Киевом все планируемые ВСУ удары, мы не были в курсе подготовки ударов по территории РФ», — заявила Сингх в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. Кроме того, Сингх подчеркнула, что США не хотят эскалации конфликта и войны с Россией, однако продолжат поставлять Украине вооружения.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при атаке ВСУ на аэродромы. ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по военным аэродромам Энгельс и Дягилево. Украинские беспилотники были перехвачены средствами ПВО. Белый дом ранее отказался комментировать попытки Киева ударить по российским аэродромам. Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис, в свою очередь, в своей статье для агентства Bloomberg сообщил о том, что атака ВСУ на российские аэродромы говорит об эскалации российско-украинского конфликта, сообщил MK.

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Вашингтон не координирует с Киевом все планируемые ВСУ действия, Пентагон не был проинформирован о подготовке ударов по территории России. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх. «Пентагон не координирует с Киевом все планируемые ВСУ удары, мы не были в курсе подготовки ударов по территории РФ», — заявила Сингх в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. Кроме того, Сингх подчеркнула, что США не хотят эскалации конфликта и войны с Россией, однако продолжат поставлять Украине вооружения. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при атаке ВСУ на аэродромы. ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по военным аэродромам Энгельс и Дягилево. Украинские беспилотники были перехвачены средствами ПВО. Белый дом ранее отказался комментировать попытки Киева ударить по российским аэродромам. Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис, в свою очередь, в своей статье для агентства Bloomberg сообщил о том, что атака ВСУ на российские аэродромы говорит об эскалации российско-украинского конфликта, сообщил MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
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