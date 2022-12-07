07 декабря 2022

Шольц выдвинул России условие для военного сотрудничества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Шольц готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила конфликт и вывела войска (с территории Украины — прим. URA.RU). Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — приводит слова Шольца агентство Reuters.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Шольц назвал условие окончания конфликта. По его мнению, для этого российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что что СВО завершится только при выполнении всех поставленных целей Россией.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила конфликт и вывела войска (с территории Украины — прим. URA.RU). Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — приводит слова Шольца агентство Reuters. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Шольц назвал условие окончания конфликта. По его мнению, для этого российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что что СВО завершится только при выполнении всех поставленных целей Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...