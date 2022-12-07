Шольц выдвинул России условие для военного сотрудничества

08 декабря 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Шольц готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила конфликт и вывела войска (с территории Украины — прим. URA.RU). Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — приводит слова Шольца агентство Reuters . Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Шольц назвал условие окончания конфликта. По его мнению, для этого российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что что СВО завершится только при выполнении всех поставленных целей Россией.

Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Такое мнение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила конфликт и вывела войска (с территории Украины — прим. URA.RU). Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — приводит слова Шольца агентство Reuters. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Шольц назвал условие окончания конфликта. По его мнению, для этого российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что что СВО завершится только при выполнении всех поставленных целей Россией.