07 декабря 2022

Курганский депздрав срочно ищет врачей, обещая им трудоустройство в декабре. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи-терапевты срочно требуются в Кетовскую и Петуховскую ЦРБ Фото:

Департамент здравоохранения Курганской области срочно ищет врачей-терапевтов на вакансии Кетовской и Петуховской ЦРБ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе «Медики-работа 45» во «ВКонтакте».

«Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что в Кетовскую и Петуховскую центральные районные больницы срочно требуется врач — терапевт участковый. Трудоустройство в декабре. Возможность участия в программе „Земский доктор“. Интересующую информацию по вопросу трудоустройства можно задать по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении о вакансиях.

Ранее URA.RU писало, что медработник не смогла устроиться в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в департамент. В депздраве с 1 декабря начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. URA.RU направляло в депздрав запрос о работе нового Центра, ответ не поступил. В Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируется высокий дефицит кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране.

В Кетовскую и Петуховскую ЦРБ срочно требуются терапевты

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Департамент здравоохранения Курганской области срочно ищет врачей-терапевтов на вакансии Кетовской и Петуховской ЦРБ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе «Медики-работа 45» во «ВКонтакте». «Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что в Кетовскую и Петуховскую центральные районные больницы срочно требуется врач — терапевт участковый. Трудоустройство в декабре. Возможность участия в программе „Земский доктор“. Интересующую информацию по вопросу трудоустройства можно задать по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении о вакансиях. Ранее URA.RU писало, что медработник не смогла устроиться в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в департамент. В депздраве с 1 декабря начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. URA.RU направляло в депздрав запрос о работе нового Центра, ответ не поступил. В Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируется высокий дефицит кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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