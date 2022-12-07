Врачи-терапевты срочно требуются в Кетовскую и Петуховскую ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова

Департамент здравоохранения Курганской области срочно ищет врачей-терапевтов на вакансии Кетовской и Петуховской ЦРБ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе «Медики-работа 45» во «ВКонтакте».

«Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что в Кетовскую и Петуховскую центральные районные больницы срочно требуется врач — терапевт участковый. Трудоустройство в декабре. Возможность участия в программе „Земский доктор“. Интересующую информацию по вопросу трудоустройства можно задать по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении о вакансиях.

Ранее URA.RU писало, что медработник не смогла устроиться в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в департамент. В депздраве с 1 декабря начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. URA.RU направляло в депздрав запрос о работе нового Центра, ответ не поступил. В Курганской области на протяжении нескольких лет регистрируется высокий дефицит кадров и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране.