В Кургане медик не смогла устроиться на работу в три больницы

Медсестра пожаловалась, что не может устроиться на работу в больницы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медицинский работник не смогла устроиться на работу в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в депздрав.

«Мне сказали, что приостановлен набор сотрудников во все бюджетные учреждения, сады, школы, больницы и МВД. Теперь заявки рассматриваются и согласуются через «департамент». Я спросила: «И как долго?» Ответили: «Может затянуться на месяц и больше», — рассказала медик порталу 45.RU.

Медик уточнила, что в ноябре пыталась устроиться на работу в онкологическую поликлинику и в противотуберкулезный диспансер. О проблемах с трудоустройством ее предупредили и в госпитале ветеранов войн, куда девушка обратилась по телефону.

Источник URA.RU из медицинской среды предположил, что у соискателя может отсутствовать аккредитация (без нее устроиться на работу сложно), либо девушку могли уволить с предыдущего места работы за нарушения. Он также отметил, что медорганизации в конце года могут быть не заинтересованы в трудоустройстве нового сотрудника, так как обязанности уже кто-то выполняет. Кроме того, в депздраве Курганской области открылся Центр трудоустройства медицинских работников, поэтому процедура трудоустройства могла быть изменена. Ранее URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой пояснить работу Центра трудоустройства медработников, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 1 декабря открыли центр по поиску медработников. По вопросу трудоустройства медработников просят обращаться по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67.