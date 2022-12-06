06 декабря 2022

В Кургане медик не смогла устроиться на работу в три больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
Медсестра пожаловалась, что не может устроиться на работу в больницы Кургана Фото:

Медицинский работник не смогла устроиться на работу в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в депздрав.

«Мне сказали, что приостановлен набор сотрудников во все бюджетные учреждения, сады, школы, больницы и МВД. Теперь заявки рассматриваются и согласуются через «департамент». Я спросила: «И как долго?» Ответили: «Может затянуться на месяц и больше», — рассказала медик порталу 45.RU.

Медик уточнила, что в ноябре пыталась устроиться на работу в онкологическую поликлинику и в противотуберкулезный диспансер. О проблемах с трудоустройством ее предупредили и в госпитале ветеранов войн, куда девушка обратилась по телефону.

Источник URA.RU из медицинской среды предположил, что у соискателя может отсутствовать аккредитация (без нее устроиться на работу сложно), либо девушку могли уволить с предыдущего места работы за нарушения. Он также отметил, что медорганизации в конце года могут быть не заинтересованы в трудоустройстве нового сотрудника, так как обязанности уже кто-то выполняет. Кроме того, в депздраве Курганской области открылся Центр трудоустройства медицинских работников, поэтому процедура трудоустройства могла быть изменена. Ранее URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой пояснить работу Центра трудоустройства медработников, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 1 декабря открыли центр по поиску медработников. По вопросу трудоустройства медработников просят обращаться по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Медицинский работник не смогла устроиться на работу в три больницы Кургана. Девушка рассказала, что в отделе кадров больниц ей заявили о приостановке набора сотрудников в бюджетные учреждения и посоветовали обратиться в депздрав. «Мне сказали, что приостановлен набор сотрудников во все бюджетные учреждения, сады, школы, больницы и МВД. Теперь заявки рассматриваются и согласуются через «департамент». Я спросила: «И как долго?» Ответили: «Может затянуться на месяц и больше», — рассказала медик порталу 45.RU. Медик уточнила, что в ноябре пыталась устроиться на работу в онкологическую поликлинику и в противотуберкулезный диспансер. О проблемах с трудоустройством ее предупредили и в госпитале ветеранов войн, куда девушка обратилась по телефону. Источник URA.RU из медицинской среды предположил, что у соискателя может отсутствовать аккредитация (без нее устроиться на работу сложно), либо девушку могли уволить с предыдущего места работы за нарушения. Он также отметил, что медорганизации в конце года могут быть не заинтересованы в трудоустройстве нового сотрудника, так как обязанности уже кто-то выполняет. Кроме того, в депздраве Курганской области открылся Центр трудоустройства медицинских работников, поэтому процедура трудоустройства могла быть изменена. Ранее URA.RU направляло запрос в депздрав с просьбой пояснить работу Центра трудоустройства медработников, ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 1 декабря открыли центр по поиску медработников. По вопросу трудоустройства медработников просят обращаться по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...