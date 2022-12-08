Кремль опроверг, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Газовый союз предполагает выгоду для каждой из сторон, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Информация о том, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

«Reuters неправильно истолковал слова. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, речь идет о коммерческой стороне, о координации действ государства, коммерческих интересов. Работа продолжает вестись», — подчеркнул Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента пояснил, что суть такого союза заключается в том, чтобы согласовывать свои действия по развитию газовой отрасли. В том числе — прокладке транспортных путей.

Ранее сообщалось, что Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией. Об этом сообщал Reuters.

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Информация о том, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. «Reuters неправильно истолковал слова. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, речь идет о коммерческой стороне, о координации действ государства, коммерческих интересов. Работа продолжает вестись», — подчеркнул Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента пояснил, что суть такого союза заключается в том, чтобы согласовывать свои действия по развитию газовой отрасли. В том числе — прокладке транспортных путей. Ранее сообщалось, что Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией. Об этом сообщал Reuters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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