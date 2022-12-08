Кремль опроверг, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией

08 декабря 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Газовый союз предполагает выгоду для каждой из сторон, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информация о том, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. «Reuters неправильно истолковал слова. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, речь идет о коммерческой стороне, о координации действ государства, коммерческих интересов. Работа продолжает вестись», — подчеркнул Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента пояснил, что суть такого союза заключается в том, чтобы согласовывать свои действия по развитию газовой отрасли. В том числе — прокладке транспортных путей. Ранее сообщалось, что Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией. Об этом сообщал Reuters.

Информация о том, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. «Reuters неправильно истолковал слова. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, речь идет о коммерческой стороне, о координации действ государства, коммерческих интересов. Работа продолжает вестись», — подчеркнул Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента пояснил, что суть такого союза заключается в том, чтобы согласовывать свои действия по развитию газовой отрасли. В том числе — прокладке транспортных путей. Ранее сообщалось, что Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией. Об этом сообщал Reuters.