Reuters: Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией

Узбекистан еще не получил предложение о вступлении в «газовый союз», уточняет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве энергетики Узбекистана раскритиковали предложение РФ о вступлении в «газовый союз» и отклонили его. Об этом сообщает Reuters.

«Министр энергетики Узбекистана выступил с резкой критикой российского предложения о „газовом союзе“ с участием центральноазиатской страны. Он заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы», — пишет агентство .

При этом авторы уточняют, ссылаясь на слова вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, что страна еще не получила соответствующее российское предложение. «Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — сказал Мирзамахмудов.

Ранее РФ начала переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан. Уточняется, что данный союз изменит топливно-энергетический рынок Азии. Пресс-секретарь президента РФ также уточнял, что создание газового союза обусловлено быстрым развитием экономики Казахстана и Узбекистана.