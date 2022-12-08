Reuters: Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией

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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, кортеж, россия, узбекистан
Узбекистан еще не получил предложение о вступлении в «газовый союз», уточняет Reuters Фото:

В Министерстве энергетики Узбекистана раскритиковали предложение РФ о вступлении в «газовый союз» и отклонили его. Об этом сообщает Reuters.

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«Министр энергетики Узбекистана выступил с резкой критикой российского предложения о „газовом союзе“ с участием центральноазиатской страны. Он заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы», — пишет агентство.

При этом авторы уточняют, ссылаясь на слова вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, что страна еще не получила соответствующее российское предложение. «Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — сказал Мирзамахмудов.

Ранее РФ начала переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан. Уточняется, что данный союз изменит топливно-энергетический рынок Азии. Пресс-секретарь президента РФ также уточнял, что создание газового союза обусловлено быстрым развитием экономики Казахстана и Узбекистана.

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В Министерстве энергетики Узбекистана раскритиковали предложение РФ о вступлении в «газовый союз» и отклонили его. Об этом сообщает Reuters. «Министр энергетики Узбекистана выступил с резкой критикой российского предложения о „газовом союзе“ с участием центральноазиатской страны. Он заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы», — пишет агентство. При этом авторы уточняют, ссылаясь на слова вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, что страна еще не получила соответствующее российское предложение. «Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — сказал Мирзамахмудов. Ранее РФ начала переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан. Уточняется, что данный союз изменит топливно-энергетический рынок Азии. Пресс-секретарь президента РФ также уточнял, что создание газового союза обусловлено быстрым развитием экономики Казахстана и Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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