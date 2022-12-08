Боррель: у ЕС истощаются запасы оружия для Украины из-за недостатка финансирования

08 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Запасы оружия ЕС истощаются из-за отсутствия должного финансирования, отметил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасы оружия в Евросоюзе истощаются из-за помощи Украине, так как военно-промышленный комплекс ЕС не получает должного финансирования. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — сказал он. Об этом он заявил во время ежегодной конференция EDA 2022. Его слова приводит официальный сайт Европейской комиссии. Глава внешнеполитической службы подчеркнул, что в 2021 году их военные расходы выросли на 6%. Всего они составляют в настоящий момент 214 миллиардов евро. Также Боррель подчеркнул, что ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов. По мнению дипломата, это поможет восполнить запасы. Ранее сообщалось, что у 20 из 30 стран НАТО уже не могут поставлять оружие для Украины. Авторы газеты The New Yourk Times отмечают, что они истощили свои запасы вооружения. Западные страны начали оказывать финансовую и военную помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Только США пообещали предоставлять Киеву ежемесячно 1,5 миллиардов долларов.

Запасы оружия в Евросоюзе истощаются из-за помощи Украине, так как военно-промышленный комплекс ЕС не получает должного финансирования. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. «Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — сказал он. Об этом он заявил во время ежегодной конференция EDA 2022. Его слова приводит официальный сайт Европейской комиссии. Глава внешнеполитической службы подчеркнул, что в 2021 году их военные расходы выросли на 6%. Всего они составляют в настоящий момент 214 миллиардов евро. Также Боррель подчеркнул, что ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов. По мнению дипломата, это поможет восполнить запасы. Ранее сообщалось, что у 20 из 30 стран НАТО уже не могут поставлять оружие для Украины. Авторы газеты The New Yourk Times отмечают, что они истощили свои запасы вооружения. Западные страны начали оказывать финансовую и военную помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Только США пообещали предоставлять Киеву ежемесячно 1,5 миллиардов долларов.