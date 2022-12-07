07 декабря 2022

Нового главу района Челябинска выберут из трех претендентов

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Утверждение депутатами собрания Калининского района Владимира Шамне на пост и.о. главы. Челябинск, карточка для голосования
Документы от претендентов готовы принимать до 9 декабря Фото:

Первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин решил возглавить Калининский район областного центра. Об этом сообщили URA.RU в Калининском совете депутатов. Конкуренцию ему составят местный депутат Дмитрий Иванов и временный руководитель муниципалитета Владимир Шамне.

«Матыгин стал вторым претендентом на пост главы калининской администрации. Первым подал заявление депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов, вторым — врио главы района Владимир Шамне. Прием документов завершается 9 декабря», — рассказал URA.RU инсайдер.

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, руководивший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Приняв его отставку, депутаты районного совета сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Владимира Шамне. Незадолго до этого чиновник перешел в калининскую администрацию с должности вице-мэра Челябинска по строительству. Его предшественник 5 декабря возглавил управление делами мэрии областного центра.

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Первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин решил возглавить Калининский район областного центра. Об этом сообщили URA.RU в Калининском совете депутатов. Конкуренцию ему составят местный депутат Дмитрий Иванов и временный руководитель муниципалитета Владимир Шамне. «Матыгин стал вторым претендентом на пост главы калининской администрации. Первым подал заявление депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов, вторым — врио главы района Владимир Шамне. Прием документов завершается 9 декабря», — рассказал URA.RU инсайдер. Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, руководивший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Приняв его отставку, депутаты районного совета сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Владимира Шамне. Незадолго до этого чиновник перешел в калининскую администрацию с должности вице-мэра Челябинска по строительству. Его предшественник 5 декабря возглавил управление делами мэрии областного центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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