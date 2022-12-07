Нового главу района Челябинска выберут из трех претендентов

Первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин решил возглавить Калининский район областного центра. Об этом сообщили URA.RU в Калининском совете депутатов. Конкуренцию ему составят местный депутат Дмитрий Иванов и временный руководитель муниципалитета Владимир Шамне.
«Матыгин стал вторым претендентом на пост главы калининской администрации. Первым подал заявление депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов, вторым — врио главы района Владимир Шамне. Прием документов завершается 9 декабря», — рассказал URA.RU инсайдер.
Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, руководивший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Приняв его отставку, депутаты районного совета сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Владимира Шамне. Незадолго до этого чиновник перешел в калининскую администрацию с должности вице-мэра Челябинска по строительству. Его предшественник 5 декабря возглавил управление делами мэрии областного центра.
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