18 декабря 2022

Сотрудников курганского оборонного завода наградили за участие в спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , за отвагу, награда
Одному из работников вручили медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двум работникам Курганского машиностроительного завода, которые участвовали в спецоперации, вручили орден и медаль. Об этом URA.RU 19 декабря сообщили в пресс-службе Курганмашзавода.

«Константин Тарасов, слесарь по ремонту оборудования завода сварных конструкций, награжден орденом Мужества. Сергей Кобзарь, стрелок охраны Росгвардии, работающий на усилении контрольно-пропускного пункта Курганмашзавода, удостоен медали „За отвагу“. Заводчане принимали участие в специальной военной операции в составе первого батальона имени Архистратига Михаила добровольческой казачьей бригады „Дон“», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сотрудники завода ушли на Донбасс добровольцами. Они вернулись домой после получения ранения. Награды по поручению президента РФ добровольцам вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Церемония награждения проходила в Ростове-на-Дону в декабре.

24 февраля на территории Украины началась спецоперация. Президент России Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Двум работникам Курганского машиностроительного завода, которые участвовали в спецоперации, вручили орден и медаль. Об этом URA.RU 19 декабря сообщили в пресс-службе Курганмашзавода. «Константин Тарасов, слесарь по ремонту оборудования завода сварных конструкций, награжден орденом Мужества. Сергей Кобзарь, стрелок охраны Росгвардии, работающий на усилении контрольно-пропускного пункта Курганмашзавода, удостоен медали „За отвагу“. Заводчане принимали участие в специальной военной операции в составе первого батальона имени Архистратига Михаила добровольческой казачьей бригады „Дон“», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что сотрудники завода ушли на Донбасс добровольцами. Они вернулись домой после получения ранения. Награды по поручению президента РФ добровольцам вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Церемония награждения проходила в Ростове-на-Дону в декабре. 24 февраля на территории Украины началась спецоперация. Президент России Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...