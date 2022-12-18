Сотрудников курганского оборонного завода наградили за участие в спецоперации

Одному из работников вручили медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Двум работникам Курганского машиностроительного завода, которые участвовали в спецоперации, вручили орден и медаль. Об этом URA.RU 19 декабря сообщили в пресс-службе Курганмашзавода.

«Константин Тарасов, слесарь по ремонту оборудования завода сварных конструкций, награжден орденом Мужества. Сергей Кобзарь, стрелок охраны Росгвардии, работающий на усилении контрольно-пропускного пункта Курганмашзавода, удостоен медали „За отвагу“. Заводчане принимали участие в специальной военной операции в составе первого батальона имени Архистратига Михаила добровольческой казачьей бригады „Дон“», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сотрудники завода ушли на Донбасс добровольцами. Они вернулись домой после получения ранения. Награды по поручению президента РФ добровольцам вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Церемония награждения проходила в Ростове-на-Дону в декабре.

24 февраля на территории Украины началась спецоперация. Президент России Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.