Кулеба: США разрешили Зеленскому наносить удары по Крыму

Соглашение между США и Украиной, касательно запрета ударов по России, не распространяется на Крымский полуостров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина пообещала США не использовать поставленное американцами оружие для нанесения ударов по территории России. Это соглашение не распространяется на Крым, который на международном уровне признан территорией Украины», — заявил Кулеба в разговоре с The Wall Street Journal.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Начиная с 10 октября, армия РФ стала обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Это стало ответом на атаку Крымского моста. В ноябре сообщалось об укреплении системы ПВО в Крыму. Это было сделано для того, чтобы отразить атаки со всех направлений, отмечает командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает RT.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Соглашение между США и Украиной, касательно запрета ударов по России, не распространяется на Крымский полуостров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина пообещала США не использовать поставленное американцами оружие для нанесения ударов по территории России. Это соглашение не распространяется на Крым, который на международном уровне признан территорией Украины», — заявил Кулеба в разговоре с The Wall Street Journal. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Начиная с 10 октября, армия РФ стала обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Это стало ответом на атаку Крымского моста. В ноябре сообщалось об укреплении системы ПВО в Крыму. Это было сделано для того, чтобы отразить атаки со всех направлений, отмечает командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает RT.