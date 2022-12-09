VIP-тусовка глав «тюменской матрешки» из ХМАО переместится в ЯНАО

Губернаторы Моор и Комарова приедут в ЯНАО на день рождения округа

09 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В Салехард приедут главы «тюменской матрешки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поздравить ЯНАО с днем рождения 10 декабря приедут глава Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «В ЯНАО на день округа приедут губернаторы Тюмени и ХМАО. Мероприятие пройдет 10 декабря», — сообщил агентству источник. Главы регионов из ХМАО, где 9 декабря пройдет день округа, полетят на Ямал. В информационном центре тюменского правительства подтвердили визит Моора. «По данным на текущий момент — планирует [поездку в ЯНАО — прим.ред.]», — сообщили агентству. В правительства ЯНАО и ХМАО также был направлен запрос, но ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов поедет в ХМАО на день округа, который пройдет 9 декабря. На мероприятие также был приглашен глава Тюменской области Александр Моор.

Поздравить ЯНАО с днем рождения 10 декабря приедут глава Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «В ЯНАО на день округа приедут губернаторы Тюмени и ХМАО. Мероприятие пройдет 10 декабря», — сообщил агентству источник. Главы регионов из ХМАО, где 9 декабря пройдет день округа, полетят на Ямал. В информационном центре тюменского правительства подтвердили визит Моора. «По данным на текущий момент — планирует [поездку в ЯНАО — прим.ред.]», — сообщили агентству. В правительства ЯНАО и ХМАО также был направлен запрос, но ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов поедет в ХМАО на день округа, который пройдет 9 декабря. На мероприятие также был приглашен глава Тюменской области Александр Моор.