08 декабря 2022

Адвокат раскрыл подробности жизни Виктора Бута в преемнике Алькатраса

Адвокат сообщил, что Виктор Бут находился в одной тюрьме с исламскими террористами
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, соликамская тюрьма, музей сталинских репрессий
Адвокат рассказал о том, как жил Виктор Бут в тюрьме Фото:

Российский бизнесмен Виктор Бут содержался в тюрьме внутри тюрьмы, преемнике Алькатраса, особом месте для политзаключенных. О подробностях жизни Бута в американском плену рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

«Бут содержался в „Марионе“ в Иллинойсе. Это спецтюрьма, тюрьма внутри тюрьмы, это преемник „Алькатраса“, когда его закрыли в 1960-е годы, он фактически „переехал“ в Иллинойс», — рассказал Тарасов, слова которого передает ТАСС. По сообщению адвоката, Бут содержался в спецблоке, у него не было возможности контактировать с внешним миром, а надзиратели вели постоянное наблюдение за каждым действием заключенного.

Тарасов рассказал, что в «Марионе» заключены люди, обвиненные в преступлениях по политическим статьям, в том числе исламские террористы. Виктора Бута, однако, посадили в подразделение внутри тюрьмы, где ведется постоянная слежка. Бут сидел в одиночной камере. «Это очень жесткий режим», — рассказал Тарасов.

Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы. Предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, был возвращен в Россию. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался физическому и психологическому насилию в американском плену.

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Российский бизнесмен Виктор Бут содержался в тюрьме внутри тюрьмы, преемнике Алькатраса, особом месте для политзаключенных. О подробностях жизни Бута в американском плену рассказал его адвокат Алексей Тарасов. «Бут содержался в „Марионе“ в Иллинойсе. Это спецтюрьма, тюрьма внутри тюрьмы, это преемник „Алькатраса“, когда его закрыли в 1960-е годы, он фактически „переехал“ в Иллинойс», — рассказал Тарасов, слова которого передает ТАСС. По сообщению адвоката, Бут содержался в спецблоке, у него не было возможности контактировать с внешним миром, а надзиратели вели постоянное наблюдение за каждым действием заключенного. Тарасов рассказал, что в «Марионе» заключены люди, обвиненные в преступлениях по политическим статьям, в том числе исламские террористы. Виктора Бута, однако, посадили в подразделение внутри тюрьмы, где ведется постоянная слежка. Бут сидел в одиночной камере. «Это очень жесткий режим», — рассказал Тарасов. Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы. Предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, был возвращен в Россию. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался физическому и психологическому насилию в американском плену.
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