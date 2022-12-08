Адвокат раскрыл подробности жизни Виктора Бута в преемнике Алькатраса

Адвокат сообщил, что Виктор Бут находился в одной тюрьме с исламскими террористами

09 декабря 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Адвокат рассказал о том, как жил Виктор Бут в тюрьме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский бизнесмен Виктор Бут содержался в тюрьме внутри тюрьмы, преемнике Алькатраса, особом месте для политзаключенных. О подробностях жизни Бута в американском плену рассказал его адвокат Алексей Тарасов. «Бут содержался в „Марионе“ в Иллинойсе. Это спецтюрьма, тюрьма внутри тюрьмы, это преемник „Алькатраса“, когда его закрыли в 1960-е годы, он фактически „переехал“ в Иллинойс», — рассказал Тарасов, слова которого передает ТАСС. По сообщению адвоката, Бут содержался в спецблоке, у него не было возможности контактировать с внешним миром, а надзиратели вели постоянное наблюдение за каждым действием заключенного. Тарасов рассказал, что в «Марионе» заключены люди, обвиненные в преступлениях по политическим статьям, в том числе исламские террористы. Виктора Бута, однако, посадили в подразделение внутри тюрьмы, где ведется постоянная слежка. Бут сидел в одиночной камере. «Это очень жесткий режим», — рассказал Тарасов. Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы. Предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, был возвращен в Россию. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался физическому и психологическому насилию в американском плену.

Российский бизнесмен Виктор Бут содержался в тюрьме внутри тюрьмы, преемнике Алькатраса, особом месте для политзаключенных. О подробностях жизни Бута в американском плену рассказал его адвокат Алексей Тарасов. «Бут содержался в „Марионе“ в Иллинойсе. Это спецтюрьма, тюрьма внутри тюрьмы, это преемник „Алькатраса“, когда его закрыли в 1960-е годы, он фактически „переехал“ в Иллинойс», — рассказал Тарасов, слова которого передает ТАСС. По сообщению адвоката, Бут содержался в спецблоке, у него не было возможности контактировать с внешним миром, а надзиратели вели постоянное наблюдение за каждым действием заключенного. Тарасов рассказал, что в «Марионе» заключены люди, обвиненные в преступлениях по политическим статьям, в том числе исламские террористы. Виктора Бута, однако, посадили в подразделение внутри тюрьмы, где ведется постоянная слежка. Бут сидел в одиночной камере. «Это очень жесткий режим», — рассказал Тарасов. Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении Виктора Бута из американской тюрьмы. Предприниматель, находившийся под стражей в США по обвинению в незаконной торговле оружием, был возвращен в Россию. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался физическому и психологическому насилию в американском плену.