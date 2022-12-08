В МИД РФ рассказали об издевательствах над Бутом в американском плену Виктор Бут в американском плену подвергался физическому и психологическому насилию 09 декабря 2022 в 01:46 Размер текста - 17 + Посол Антонов заявил, что над Виктором Бутом в американском плену издевались Фото: Сергей Русанов © URA.RU На россиянина Виктора Бута оказывали огромное физическое и психическое давление в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Виктор Бут подвергался мощнейшему физическому и психическому давлению в США», — рассказал Антонов, слова которого передает ТАСС. Посол также добавил, что Россия будет продолжать работать с Вашингтоном по вопросам освобождения всех россиян, попавших в тюрьмы США. О возвращении Виктора Бута в Россию в результате его обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер сообщили ранее в МИД РФ. В США также заявили, что обмен был ошибкой со стороны Вашингтона. На россиянина Виктора Бута оказывали огромное физическое и психическое давление в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Виктор Бут подвергался мощнейшему физическому и психическому давлению в США», — рассказал Антонов, слова которого передает ТАСС. Посол также добавил, что Россия будет продолжать работать с Вашингтоном по вопросам освобождения всех россиян, попавших в тюрьмы США. О возвращении Виктора Бута в Россию в результате его обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер сообщили ранее в МИД РФ. В США также заявили, что обмен был ошибкой со стороны Вашингтона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям