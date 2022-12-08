В МИД РФ рассказали об издевательствах над Бутом в американском плену

Посол Антонов заявил, что над Виктором Бутом в американском плену издевались
На россиянина Виктора Бута оказывали огромное физическое и психическое давление в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Виктор Бут подвергался мощнейшему физическому и психическому давлению в США», — рассказал Антонов, слова которого передает ТАСС. Посол также добавил, что Россия будет продолжать работать с Вашингтоном по вопросам освобождения всех россиян, попавших в тюрьмы США.
О возвращении Виктора Бута в Россию в результате его обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер сообщили ранее в МИД РФ. В США также заявили, что обмен был ошибкой со стороны Вашингтона.
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