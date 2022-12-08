В Германии усомнились в умственных способностях Шольца после его слов об РФ

09 декабря 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Читатели Focus заподозрили Шольца в безумии, поскольку тот отказывается от сотрудничества с Россией Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого издания Focus подвергли критике умственные способности канцлера Германии Олафа Шольца после его заявлений о России. Издание опубликовало статью, в которой заявило о том, что немецкий политик умнее президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку отказывается от мирного урегулирования конфликтов с Россией. Подобное заявление вызвало негодование со стороны немецкой публики. «Макрон мыслит свободно и рационально, стараясь договариваться с Россией. Шольц — верный слуга США и еврократов в Брюсселе», — негодует Jorg Holger Hoberueck. Другой пользователь посчитал, что Шольц потерял связь с реальностью, ведь конфликт России и Украины — это не конфликт Германии. «Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия. Без России в Европе нет безопасности. Это уже отметил генерал Шарль де Голль, а до него Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну», — считает читатель под именем Wolfgang Press. Пользователь Rolf Jonasson, в свою очередь, назвал заслуживающим внимания подход Макрона к тому, чтобы рассеять опасения Путина и предложить гарантии безопасности в отношении НАТО. «Макрон хочет вернуть мир в регион. Шольц готов вести войну в интересах Америки и продолжает втягивать Германию в конфликт», — подытожил Norbert Vincent Horwath. Ранее правительство германии было вынуждено оправдываться за обращение Шольца на «ты» в адрес президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Шольц заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но сначала нужно прекратить боевые действия на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкого издания Focus подвергли критике умственные способности канцлера Германии Олафа Шольца после его заявлений о России. Издание опубликовало статью, в которой заявило о том, что немецкий политик умнее президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку отказывается от мирного урегулирования конфликтов с Россией. Подобное заявление вызвало негодование со стороны немецкой публики. «Макрон мыслит свободно и рационально, стараясь договариваться с Россией. Шольц — верный слуга США и еврократов в Брюсселе», — негодует Jorg Holger Hoberueck. Другой пользователь посчитал, что Шольц потерял связь с реальностью, ведь конфликт России и Украины — это не конфликт Германии. «Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия. Без России в Европе нет безопасности. Это уже отметил генерал Шарль де Голль, а до него Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну», — считает читатель под именем Wolfgang Press. Пользователь Rolf Jonasson, в свою очередь, назвал заслуживающим внимания подход Макрона к тому, чтобы рассеять опасения Путина и предложить гарантии безопасности в отношении НАТО. «Макрон хочет вернуть мир в регион. Шольц готов вести войну в интересах Америки и продолжает втягивать Германию в конфликт», — подытожил Norbert Vincent Horwath. Ранее правительство германии было вынуждено оправдываться за обращение Шольца на «ты» в адрес президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Шольц заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но сначала нужно прекратить боевые действия на Украине.