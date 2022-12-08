Захарова: США хотят продлить конфликт на Украине до 2025 года

08 декабря 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Вашингтон не планирует завершать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США рассчитывают продлить военный конфликт на Украине до 2025 года. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «США планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года», — сказала Захарова во время пресс-конференции . Дипломат отметила, что свое высказывание она сделала опираясь на документы Вашингтона, которые он не скрывает. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Украине пакеты с военной помощью. Так, недавно Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Украине. Однако 8 декабря в Пентагоне отметили, что поставки вооружения на Украину создали сложности для контроля над оружием.

США рассчитывают продлить военный конфликт на Украине до 2025 года. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «США планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года», — сказала Захарова во время пресс-конференции. Дипломат отметила, что свое высказывание она сделала опираясь на документы Вашингтона, которые он не скрывает. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Украине пакеты с военной помощью. Так, недавно Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Украине. Однако 8 декабря в Пентагоне отметили, что поставки вооружения на Украину создали сложности для контроля над оружием.