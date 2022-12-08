Россия нарастила поставки металлов в США

РБК: Россия поставила США товары на сумму в 732 миллиона долларов

09 декабря 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Россия поставляет США минералы и металлы, которые не вошли в санкционный список, запрещенный к экспорту Фото: Александр Мамаев © URA.RU В октябре 2022 года США ввезли товаров из России на сумму в 732 миллиона долларов. Это ядерное топливо, минералы и металлы платиновой группы, которые не попали под западные санкции. Об этом рассказал директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель. «В октябре поставки из России в США фактически свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Эти товары не под санкциями, и американские импортеры используют торговые возможности по максимуму, пояснил Кнобель. Его слова приводит РБК. Всего же США в октябре ввезли товаров из РФ на сумму в 732,4 миллиона долларов, что является максимумом в денежном эквиваленте. РБК ссылается на данные Бюро переписей США (Census Bureau). Уточняется также, что импорт обогащенного урана (фторида урана) из России в США в октябре составил 184,7 миллионов долларов. Уточняется, что Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США. Его экспортом занимается компания «Росатома» «Техснабэкспорт». Россия также поставляет американской стороне и необработанный палладий — в октябре его экспорт составил почти 189 миллионов долларов. Ранее в РФ расширили список товаров, запрещенных к экспорту в недружественные страны. Например, запрещено вывозить из страны ракеты-носители и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-26 до конца 2023 года. В том числе в список недружественных стран входит и США. Запад начал вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Цель операции, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В октябре 2022 года США ввезли товаров из России на сумму в 732 миллиона долларов. Это ядерное топливо, минералы и металлы платиновой группы, которые не попали под западные санкции. Об этом рассказал директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель. «В октябре поставки из России в США фактически свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Эти товары не под санкциями, и американские импортеры используют торговые возможности по максимуму, пояснил Кнобель. Его слова приводит РБК. Всего же США в октябре ввезли товаров из РФ на сумму в 732,4 миллиона долларов, что является максимумом в денежном эквиваленте. РБК ссылается на данные Бюро переписей США (Census Bureau). Уточняется также, что импорт обогащенного урана (фторида урана) из России в США в октябре составил 184,7 миллионов долларов. Уточняется, что Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США. Его экспортом занимается компания «Росатома» «Техснабэкспорт». Россия также поставляет американской стороне и необработанный палладий — в октябре его экспорт составил почти 189 миллионов долларов. Ранее в РФ расширили список товаров, запрещенных к экспорту в недружественные страны. Например, запрещено вывозить из страны ракеты-носители и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-26 до конца 2023 года. В том числе в список недружественных стран входит и США. Запад начал вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Цель операции, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса.