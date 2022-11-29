Власти РФ расширили список товаров, запрещенных к экспорту в недружественные страны

Правительство России запретило вывозить из страны ракеты-носители и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-26 до конца 2023 года. Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, из России нельзя вывозить ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива, беспилотники, способные летать более получаса, грузовики повышенной проходимости (как минимум тремя осями) и двигателем объемом не менее 10 литров, броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн, указано в акте, который подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин. Вместе с тем, запрет вводится в отношении вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различных узлов и агрегатов к ним.
Ряд стран, куда нельзя вывозить данную продукцию до 2023 года включает: Австралию, Великобританию, государства — члены Европейского союза (ЕС), Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию и другие.
Ранее российский бизнесмен Дмитрий Ганжа и его подельники Дяо Чуцяо и У Сюнюй, являющиеся гражданами КНР попытались отправить в Китай деталь для военного самолета. Данные лица задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за покушение на групповую пропаганду запрещенных к вывозу из страны предметов, сообщал «Коммерсант».
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Правительство России запретило вывозить из страны ракеты-носители и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-26 до конца 2023 года. Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, из России нельзя вывозить ракеты-носители, топливо к ним и компоненты топлива, беспилотники, способные летать более получаса, грузовики повышенной проходимости (как минимум тремя осями) и двигателем объемом не менее 10 литров, броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн, указано в акте, который подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин. Вместе с тем, запрет вводится в отношении вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различных узлов и агрегатов к ним. Ряд стран, куда нельзя вывозить данную продукцию до 2023 года включает: Австралию, Великобританию, государства — члены Европейского союза (ЕС), Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию и другие. Ранее российский бизнесмен Дмитрий Ганжа и его подельники Дяо Чуцяо и У Сюнюй, являющиеся гражданами КНР попытались отправить в Китай деталь для военного самолета. Данные лица задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за покушение на групповую пропаганду запрещенных к вывозу из страны предметов, сообщал «Коммерсант».