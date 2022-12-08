Полковник, работавший в Донбассе, стал мэром свердловского города

Главой Сухого Лога Свердловской области избран Рафаил Мингалимов

В Сухом Логу выбрали нового мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым главой Сухого Лога (Свердловская область) избран вице-мэр, полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов. Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты местной думы, подтвердил URA.RU председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Из 19 депутатов за Мингалимова проголосовали 15. Глава избран», — сообщил Дубичев. Второй претендент на пост, руководитель МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина, получила три голоса. Еще один бюллетень признан недействительным.

Мингалимов избран мэром лишь со второй попытки. Ожидалось, что он одержит победу еще на предыдущем голосовании 8 декабря, однако шесть депутатов испортили бюллетени, и Мингалимову не хватило одного голоса. Бывший силовик с самого начала считался фаворитом, поскольку его кандидатуру поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Избранный мэр Сухого Лога хорошо известен свердловским правоохранителям. Он несколько лет работал в полиции Нижнего Тагила, затем возглавлял отдел МВД в Заречном. Из органов Мингалимов ушел в звании полковника и перешел на муниципальную службу. Минувшей весной вместе с другими уральскими чиновниками он ездил в командировку в города Донбасса, где работал во временных администрациях городов ДНР и ЛНР.

На посту главы Сухого Лога Мингалимов сменит Романа Валова, который уйдет в отставку сразу после избрания сменщика. Валов руководил городом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. У мэра были серьезные разногласия со спикером гордумы Евгением Быковым, которые обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.