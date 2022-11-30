Свердловский силовик, работавший в Донбассе, станет мэром

На пост главы Сухого Лога претендует полковник МВД в отставке Рафаил Мингалимов

В Сухом Логу в ближайшее время сменится мэр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главой Сухого Лога (Свердловская область) будет назначен вице-мэр города, полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов. Как сообщили URA.RU два источника, его кандидатуру одобрил губернатор Евгений Куйвашев. Минувшей весной Мингалимов стал одним из свердловских чиновников, прошедших командировку в Донбассе.

Смена власти в Сухом Логу произойдет в течение двух ближайших месяцев. У нынешнего мэра Романа Валова, работающего в должности с 2017 года, истекает срок полномочий. Как и анонсировали источники URA.RU, на новую пятилетку градоначальник не выдвинулся — ввиду городского политического конфликта, который обернулся провалом «Единой России» на выборах 11 сентября. В списке девяти кандидатов, которые будут участвовать в конкурсе на пост мэра, фамилии Валова нет.

По информации URA.RU, основным претендентом является действующий вице-мэр по вопросам ЖКХ Рафаил Мингалимов. «Он подал документы для участия. Его поддержит резиденция [губернатора Куйвашева], он уже согласован», — поделился собеседник, близкий к городской администрации. В думе Сухого Лога подтвердили, что Мингалимов заявился на выборы, дозвониться до самого чиновника по рабочему номеру URA.RU не удалось.

Мингалимов хорошо известен в силовых кругах. Будущий офицер начинал карьеру в Омске в 1990-е. Затем перебрался на Урал, несколько лет работал в полиции Нижнего Тагила, а после пять лет, с 2015 по 2020 год, возглавлял отдел МВД в Заречном. В звании полковника Мингалимов ушел из органов, став вице-мэром Заречного по строительству. 22 ноября он устроился в сухоложскую мэрию.

В мае источники URA.RU сообщали, что группа муниципальных чиновников из Свердловской области по протекции ФСБ выехали в командировку в города Донбасса. Среди них значился и Мингалимов, на тот момент еще работавший в мэрии Заречного. Предполагалось, что уральцы будут работать во временных администрациях городов ДНР и ЛНР.