Силовику, работавшему в Донбассе, помешали стать свердловским мэром

Выборы нового главы Сухого Лога (Свердловская область), фаворитом которых считается вице-мэр города, полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов, не состоялись. На голосовании ни один кандидат не набрал нужное для победы число голосов, подтвердил URA.RU председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.
«13 [депутатов проголосовали] за Мингалимова, еще шесть бюллетеней испорчено. Для избрания нужно 14 голосов. Финальное голосование назначено на завтра [9 декабря]», — пояснил Дубичев. Вторым кандидатом выступает глава МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина.
Мингалимов является основным претендентом, его кандидатура поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. Отставной офицер хорошо известен в силовых кругах. Он несколько лет работал в полиции Нижнего Тагила, затем возглавлял отдел МВД в Заречном. В звании полковника Мингалимов ушел из органов, став вице-мэром Заречного по строительству. 22 ноября он устроился в сухоложскую администрацию, чтобы впоследствии ее возглавить.
Минувшей весной Мингалимов в составе свердловской делегации ездил в командировку в города Донбасса. Предполагалось, что чиновник вместе с коллегами будет работать во временных администрациях городов ДНР и ЛНР. Чем конкретно занимался Мингалимов на территории, доподлинно неизвестно.
Действующий мэр Сухого Лога Роман Валов уйдет в отставку сразу после избрания сменщика. Он руководил городом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. Разногласия Валова со спикером гордумы Евгением Быковым обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.
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