Силовику, работавшему в Донбассе, помешали стать свердловским мэром

Выборы главы города Сухого Лога в Свердловской области отложены

08 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Выборы нового мэра Сухого Лога отложены до 9 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выборы нового главы Сухого Лога (Свердловская область), фаворитом которых считается вице-мэр города, полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов, не состоялись. На голосовании ни один кандидат не набрал нужное для победы число голосов, подтвердил URA.RU председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев. Новость по теме Свердловский силовик, работавший в Донбассе, станет мэром «13 [депутатов проголосовали] за Мингалимова, еще шесть бюллетеней испорчено. Для избрания нужно 14 голосов. Финальное голосование назначено на завтра [9 декабря]», — пояснил Дубичев. Вторым кандидатом выступает глава МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина. Мингалимов является основным претендентом, его кандидатура поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. Отставной офицер хорошо известен в силовых кругах. Он несколько лет работал в полиции Нижнего Тагила, затем возглавлял отдел МВД в Заречном. В звании полковника Мингалимов ушел из органов, став вице-мэром Заречного по строительству. 22 ноября он устроился в сухоложскую администрацию, чтобы впоследствии ее возглавить. Минувшей весной Мингалимов в составе свердловской делегации ездил в командировку в города Донбасса. Предполагалось, что чиновник вместе с коллегами будет работать во временных администрациях городов ДНР и ЛНР. Чем конкретно занимался Мингалимов на территории, доподлинно неизвестно. Действующий мэр Сухого Лога Роман Валов уйдет в отставку сразу после избрания сменщика. Он руководил городом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. Разногласия Валова со спикером гордумы Евгением Быковым обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы нового главы Сухого Лога (Свердловская область), фаворитом которых считается вице-мэр города, полковник полиции в отставке Рафаил Мингалимов, не состоялись. На голосовании ни один кандидат не набрал нужное для победы число голосов, подтвердил URA.RU председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев. «13 [депутатов проголосовали] за Мингалимова, еще шесть бюллетеней испорчено. Для избрания нужно 14 голосов. Финальное голосование назначено на завтра [9 декабря]», — пояснил Дубичев. Вторым кандидатом выступает глава МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина. Мингалимов является основным претендентом, его кандидатура поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. Отставной офицер хорошо известен в силовых кругах. Он несколько лет работал в полиции Нижнего Тагила, затем возглавлял отдел МВД в Заречном. В звании полковника Мингалимов ушел из органов, став вице-мэром Заречного по строительству. 22 ноября он устроился в сухоложскую администрацию, чтобы впоследствии ее возглавить. Минувшей весной Мингалимов в составе свердловской делегации ездил в командировку в города Донбасса. Предполагалось, что чиновник вместе с коллегами будет работать во временных администрациях городов ДНР и ЛНР. Чем конкретно занимался Мингалимов на территории, доподлинно неизвестно. Действующий мэр Сухого Лога Роман Валов уйдет в отставку сразу после избрания сменщика. Он руководил городом с 2017 года и не выдвинулся на новый срок из-за политического конфликта. Разногласия Валова со спикером гордумы Евгением Быковым обернулись провалом «Единой России» на выборах 11 сентября.