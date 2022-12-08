08 декабря 2022

Первый вице-спикер Тюменской облдумы рассказал о состоянии раненного на СВО тюменца

Раненный на СВО тюменец проходит реабилитацию в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Тюменец проходит реабилитацию в Москве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненный в ходе спецоперации житель Тюменской области Рустам Сайфуллин перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Чиновник встретился и пообщался с семьей военного.

«Сейчас он [Рустам Сайфуллин] находится на лечении в московском госпитале, восстанавливается после тяжелого ранения ног, уже перенес 11 операций и идет на поправку», — рассказал чиновник. Находясь на реабилитации, тюменец уже делает первые шаги.

После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации. Иван Квитка, депутат Госдумы от региона, в своих соцсетях опубликовал видео из московского центра, где Сайфуллин проходит реабилитацию.

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Раненный в ходе спецоперации житель Тюменской области Рустам Сайфуллин перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Чиновник встретился и пообщался с семьей военного. «Сейчас он [Рустам Сайфуллин] находится на лечении в московском госпитале, восстанавливается после тяжелого ранения ног, уже перенес 11 операций и идет на поправку», — рассказал чиновник. Находясь на реабилитации, тюменец уже делает первые шаги. После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации. Иван Квитка, депутат Госдумы от региона, в своих соцсетях опубликовал видео из московского центра, где Сайфуллин проходит реабилитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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