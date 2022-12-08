Первый вице-спикер Тюменской облдумы рассказал о состоянии раненного на СВО тюменца

Раненный на СВО тюменец проходит реабилитацию в Москве

Тюменец проходит реабилитацию в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Раненный в ходе спецоперации житель Тюменской области Рустам Сайфуллин перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Чиновник встретился и пообщался с семьей военного.

«Сейчас он [Рустам Сайфуллин] находится на лечении в московском госпитале, восстанавливается после тяжелого ранения ног, уже перенес 11 операций и идет на поправку», — рассказал чиновник. Находясь на реабилитации, тюменец уже делает первые шаги.

После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации. Иван Квитка, депутат Госдумы от региона, в своих соцсетях опубликовал видео из московского центра, где Сайфуллин проходит реабилитацию.