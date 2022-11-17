Депутат Госдумы показал, как проходит реабилитацию раненый на СВО тюменец

Раненный на СВО тюменец проходит реабилитацию

18 ноября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Тюменец уже начал делать первые шаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области проходит реабилитацию. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от региона Иван Квитка. Благодаря ежедневным тренировкам, боец уже делает первые шаги. «Герой России Рустам Галиевич Сайфуллин, наш земляк, делает первые шаги после тяжелого ранения. Восстановление идет полным ходом. Регулярные тренировки укрепляют дух и тело. Наш Герой готовится продолжить службу на благо Отчества», — написал Иван Квитка в своем telegram-канале. После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации.

Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области проходит реабилитацию. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от региона Иван Квитка. Благодаря ежедневным тренировкам, боец уже делает первые шаги. «Герой России Рустам Галиевич Сайфуллин, наш земляк, делает первые шаги после тяжелого ранения. Восстановление идет полным ходом. Регулярные тренировки укрепляют дух и тело. Наш Герой готовится продолжить службу на благо Отчества», — написал Иван Квитка в своем telegram-канале. После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации.