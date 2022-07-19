Тюменец, раненый на Украине, принял предложение Шойгу

19 июля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Герой России займется образованием будущих тюменских военных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Герой России, полковник Рустам Сайфуллин (уроженец села Вагай Тюменской области) принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения, полученного в ходе спецоперации. «После выписки Герой России Рустам Сайфуллин решил вернуться на родину и работать в вузе», — сообщает «Первый канал». Информация прозвучала в сюжете о награждении жителя Тюменской области звездой Героя России, которую в госпитале ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награждение состоялось в конце июня. Во время визита в госпиталь к Сайфуллину, Сергей Шойгу предложил ему пост заместителя начальника ТВВИКУ. Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Военный выжил, был направлен на реабилитацию в Москву. В Тюменской области его именем назовут школу. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин (уроженец села Вагай Тюменской области) принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения, полученного в ходе спецоперации. «После выписки Герой России Рустам Сайфуллин решил вернуться на родину и работать в вузе», — сообщает «Первый канал». Информация прозвучала в сюжете о награждении жителя Тюменской области звездой Героя России, которую в госпитале ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награждение состоялось в конце июня. Во время визита в госпиталь к Сайфуллину, Сергей Шойгу предложил ему пост заместителя начальника ТВВИКУ. Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Военный выжил, был направлен на реабилитацию в Москву. В Тюменской области его именем назовут школу.