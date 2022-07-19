Тюменец, раненый на Украине, принял предложение Шойгу

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Репетиция парада к 9 Мая. Тюмень, курсанты тввику
Герой России займется образованием будущих тюменских военных Фото:

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин (уроженец села Вагай Тюменской области) принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения, полученного в ходе спецоперации.

«После выписки Герой России Рустам Сайфуллин решил вернуться на родину и работать в вузе», — сообщает «Первый канал». Информация прозвучала в сюжете о награждении жителя Тюменской области звездой Героя России, которую в госпитале ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Награждение состоялось в конце июня. Во время визита в госпиталь к Сайфуллину, Сергей Шойгу предложил ему пост заместителя начальника ТВВИКУ.

Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Военный выжил, был направлен на реабилитацию в Москву. В Тюменской области его именем назовут школу.

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Герой России, полковник Рустам Сайфуллин (уроженец села Вагай Тюменской области) принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения, полученного в ходе спецоперации. «После выписки Герой России Рустам Сайфуллин решил вернуться на родину и работать в вузе», — сообщает «Первый канал». Информация прозвучала в сюжете о награждении жителя Тюменской области звездой Героя России, которую в госпитале ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награждение состоялось в конце июня. Во время визита в госпиталь к Сайфуллину, Сергей Шойгу предложил ему пост заместителя начальника ТВВИКУ. Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Военный выжил, был направлен на реабилитацию в Москву. В Тюменской области его именем назовут школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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