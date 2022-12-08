Курганские чиновники почтили память героев Отечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские представители правительства области, мэрии города, а также депутаты городской и областной дум возложили цветы к священным памятникам в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Сегодня памятный день, когда мы отдаем дань уважения тем, кто сражался на поле боя и трудился на благо Отечества. Участников тех страшных событий, отстаивавших свободу и независимость Родины, мы называем героями. Наша задача — чтобы подрастающие поколение знало своих героев и помнило», — пояснил первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов.

Сообщается, что присутствовали замдиректора департамента образования и науки области Иван Хлебников, первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин и депутат гордумы Анастасия Романович. Также память героев почтили представители силовых структур, участники боевых действий, силовики, студенты и жители города.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, памятнику герою Советского Союза Михаилу Шумилову и к памятнику единственному в области кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову. В Курганской области насчитывается около 116 героев Советского Союза, 13 героев России, 32 полных кавалера ордена Славы. Также более 1500 человек награждены орденом Славы, 91 герой социалистического труда.

В Кургане отметили День героев Отечества возложением цветов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На возложении цветов присутствовали курганские VIP, а также силовики, учащиеся и жители города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Кургане почтили память героев Отечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU