08 декабря 2022

Курганские VIP возложили цветы в честь Дня героев Отечества. Фото, видео

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День памяти героев. Курган
Курганские чиновники почтили память героев Отечества Фото:

Курганские представители правительства области, мэрии города, а также депутаты городской и областной дум возложили цветы к священным памятникам в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Сегодня памятный день, когда мы отдаем дань уважения тем, кто сражался на поле боя и трудился на благо Отечества. Участников тех страшных событий, отстаивавших свободу и независимость Родины, мы называем героями. Наша задача — чтобы подрастающие поколение знало своих героев и помнило», — пояснил первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов.

Сообщается, что присутствовали замдиректора департамента образования и науки области Иван Хлебников, первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин и депутат гордумы Анастасия Романович. Также память героев почтили представители силовых структур, участники боевых действий, силовики, студенты и жители города.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, памятнику герою Советского Союза Михаилу Шумилову и к памятнику единственному в области кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову. В Курганской области насчитывается около 116 героев Советского Союза, 13 героев России, 32 полных кавалера ордена Славы. Также более 1500 человек награждены орденом Славы, 91 герой социалистического труда.

День памяти героев. Курган
В Кургане отметили День героев Отечества возложением цветов
Фото:
День памяти героев. Курган
На возложении цветов присутствовали курганские VIP, а также силовики, учащиеся и жители города
Фото:
День памяти героев. Курган
В городе Кургане почтили память героев Отечества
Фото:
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Курганские представители правительства области, мэрии города, а также депутаты городской и областной дум возложили цветы к священным памятникам в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Сегодня памятный день, когда мы отдаем дань уважения тем, кто сражался на поле боя и трудился на благо Отечества. Участников тех страшных событий, отстаивавших свободу и независимость Родины, мы называем героями. Наша задача — чтобы подрастающие поколение знало своих героев и помнило», — пояснил первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов. Сообщается, что присутствовали замдиректора департамента образования и науки области Иван Хлебников, первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин и депутат гордумы Анастасия Романович. Также память героев почтили представители силовых структур, участники боевых действий, силовики, студенты и жители города. Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, памятнику герою Советского Союза Михаилу Шумилову и к памятнику единственному в области кавалеру пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову. В Курганской области насчитывается около 116 героев Советского Союза, 13 героев России, 32 полных кавалера ордена Славы. Также более 1500 человек награждены орденом Славы, 91 герой социалистического труда.
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