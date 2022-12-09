Губернатор Моор пошутил насчет состава «тюменской матрешки»

Губернатор Моор во время рабочего визита в Ханты-Мансийск пошутил насчет глав «тюменской матрешки»

09 декабря 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Губернатор вспомнил давнюю российскую традицию Фото: Ася Бронникова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор сравнил состав «тюменской матрешки» с национальной традицией «соображать на троих». Об этом он заявил 9 декабря в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск, передает с места событий корреспондент URA.RU Антон Артемьев. «В России же всегда принято соображать на троих, поэтому не только Югра, не только Ямал, мы все связаны между собой. Связаны человеческими судьбами, общими историями, семейными узами, узами дружбы, совместными проектами. За годы нашего сотрудничества реализовано много проектов и мероприятий, которые были направлены на улучшение жизни. Когда мы едины — мы непобедимы», — заключил губернатор. Также Александр Моор обратился ко всем югорчанам и от лица жителей Тюменской области поздравил их с днем образования ХМАО. Ранее агентство писало о том, в рамках своего визита в Ханты-Мансийск губернатор Моор почтил память героев Югры. Сегодня в ХМАО собрался весь цвет «тюменской матрешки».

Губернатор Тюменской области Александр Моор сравнил состав «тюменской матрешки» с национальной традицией «соображать на троих». Об этом он заявил 9 декабря в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск, передает с места событий корреспондент URA.RU Антон Артемьев. «В России же всегда принято соображать на троих, поэтому не только Югра, не только Ямал, мы все связаны между собой. Связаны человеческими судьбами, общими историями, семейными узами, узами дружбы, совместными проектами. За годы нашего сотрудничества реализовано много проектов и мероприятий, которые были направлены на улучшение жизни. Когда мы едины — мы непобедимы», — заключил губернатор. Также Александр Моор обратился ко всем югорчанам и от лица жителей Тюменской области поздравил их с днем образования ХМАО. Ранее агентство писало о том, в рамках своего визита в Ханты-Мансийск губернатор Моор почтил память героев Югры. Сегодня в ХМАО собрался весь цвет «тюменской матрешки».