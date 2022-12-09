Александр Моор почтил память героев ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Ханты-Мансийск почтил память героев Югры. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Вместе с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым, председателем комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, губернаторами Югры и Ямала Александр Моор отдал дань уважения воинам», — передает информационный центр. Чиновники возложили красные гвоздики к Мемориалу Славы в Парке Победы и монументу «Вечная память воинам Югры».
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Ханты-Мансийск почтил память героев Югры. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Вместе с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым, председателем комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, губернаторами Югры и Ямала Александр Моор отдал дань уважения воинам», — передает информационный центр. Чиновники возложили красные гвоздики к Мемориалу Славы в Парке Победы и монументу «Вечная память воинам Югры». Ранее агентство писало о том, губернатор Моор обратился к жителям региона. Он поздравил тюменцев с Днем Героев Отечества. Также стало известно о планах глав «тюменкой матрешки» в рамках рабочих поездок в ХМАО и ЯНАО.