В суде по делу экс-пиарщика Шумкова глава управления не смог вспомнить про подписание договора

Глава курганского спортуправления Сергей Моторин выступил свидетелем на суде о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления физкультуры и спорта Курганской области Сергей Моторин дал показания в суде по делу о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего директора департамента информационной политики Александра Тетерина. Моторин в 2017 году являлся замруководителя центра проведения соревнований и подписывал договоры, но не вспомнил о таковом в отношении подсудимого. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании в Курганском городском суде.

«В 2017 году я мог вместо руководителя Центра проведения спортивных мероприятий подписывать документы, заверять договоры», — рассказал Моторин в суде. На вопрос, подписывал ли он договор с Тетериным как материально-ответственным лицом, руководитель признался, что не помнит о таком. При этом он не исключил подобной возможности.

О том, что именно подпись Моторина стояла на договоре с бывшим пиарщиком губернатора Шумкова позже суду сообщила сторона обвинения, обнаружив доказательства в томах дела. Также указали Тетерина ответственным лицом за материальные расходы и другие свидетели, имевшие отношение к расходам спортуправления пять лет назад. При этом было отмечено, что претензий к отчетным документам Тетерина не имелось.

Сторона обвинения попросила перенести судебное заседание. Судья Владимир Сапунов назначил дату следующего слушания на 27 декабря и попросил защиту обеспечить присутствие иногородних свидетелей на заседании.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены подтвердили получение денег от бывшего пиарщика губернатора при поездке на соревнования. Его и экс-руководителя курганской федерации футбола Евгения Рассказова обвиняют в мошенничестве с ущербом на сумму более 447 тысяч рублей.