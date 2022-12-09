Спикер облдумы Тюмени Сайфитдинов: моя задача — сохранить дело Корепанова. Видео

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Праймериз кандидатов в губернаторы от партии
Фуат Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Сергею Корепанову Фото:

Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов считает основной задачей — сохранить всю работу, проделанную эск-спикером Сергеем Корепановым. Об этом он сообщил журналистам на открытии памятника Корепанову в Салехарде (ЯНАО).

«Моя задача сохранить то, что было наработано [экс-спикером облдумы Сергеем Корепановым — прим.ред.]. Когда мы говорим про Сергея Евгеньевича, мы вспоминаем, что он вложил душу в договор между органами власти, и это позволяет нам сегодня дружно жить с югом Тюменской области и ХМАО и одновременно динамично развиваться!» — рассказал Сайфитдинов.

Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Корепанову, который занимал пост спикера Тюменской облдумы. Корепанов скончался в июне этого года. В сентябре Сайфитдинов получил должность спикера.

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Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов считает основной задачей — сохранить всю работу, проделанную эск-спикером Сергеем Корепановым. Об этом он сообщил журналистам на открытии памятника Корепанову в Салехарде (ЯНАО). «Моя задача сохранить то, что было наработано [экс-спикером облдумы Сергеем Корепановым — прим.ред.]. Когда мы говорим про Сергея Евгеньевича, мы вспоминаем, что он вложил душу в договор между органами власти, и это позволяет нам сегодня дружно жить с югом Тюменской области и ХМАО и одновременно динамично развиваться!» — рассказал Сайфитдинов. Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Корепанову, который занимал пост спикера Тюменской облдумы. Корепанов скончался в июне этого года. В сентябре Сайфитдинов получил должность спикера.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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