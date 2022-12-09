Спикер облдумы Тюмени Сайфитдинов: моя задача — сохранить дело Корепанова. Видео

09 декабря 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Фуат Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Сергею Корепанову Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов считает основной задачей — сохранить всю работу, проделанную эск-спикером Сергеем Корепановым. Об этом он сообщил журналистам на открытии памятника Корепанову в Салехарде (ЯНАО). «Моя задача сохранить то, что было наработано [экс-спикером облдумы Сергеем Корепановым — прим.ред.]. Когда мы говорим про Сергея Евгеньевича, мы вспоминаем, что он вложил душу в договор между органами власти, и это позволяет нам сегодня дружно жить с югом Тюменской области и ХМАО и одновременно динамично развиваться!» — рассказал Сайфитдинов. Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Корепанову, который занимал пост спикера Тюменской облдумы. Корепанов скончался в июне этого года. В сентябре Сайфитдинов получил должность спикера.

Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов считает основной задачей — сохранить всю работу, проделанную эск-спикером Сергеем Корепановым. Об этом он сообщил журналистам на открытии памятника Корепанову в Салехарде (ЯНАО). «Моя задача сохранить то, что было наработано [экс-спикером облдумы Сергеем Корепановым — прим.ред.]. Когда мы говорим про Сергея Евгеньевича, мы вспоминаем, что он вложил душу в договор между органами власти, и это позволяет нам сегодня дружно жить с югом Тюменской области и ХМАО и одновременно динамично развиваться!» — рассказал Сайфитдинов. Сайфитдинов приехал в Салехард на открытие памятника Корепанову, который занимал пост спикера Тюменской облдумы. Корепанов скончался в июне этого года. В сентябре Сайфитдинов получил должность спикера.