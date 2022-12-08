Прокуратура начала проверку мэрии Перми

Прокурор соберет всю информацию для оценки правомочности действий чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура начала проверку администрации Перми. Объектом внимания стали бюджетные траты мэрии на социологические исследования. Об этом сообщил активист Василий Кучумов, который требовал реакции надзорного ведомства, узнав, что чиновники планируют потратить на соцопросы 1,85 млн рублей.

«Только известили, что сотрудники прокуратуры проводят проверку по фактам в моем запросе генпрокурору. Напомню, я хотел бы получить экономию бюджетных средств посредством отмены социсследований», — написал Кучумов в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми в поисках подрядчика объявила аукцион — за 1, 85 млн рублей необходимо выполнить семь соцопросов на тему «Отношение жителей Перми к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям». Кучумов после этого написал заявление в Генпрокуратуру, где сообщил о подозрении, что подряды на проведение опросов разыгрываются с нарушениями. В администрации Перми URA.RU заверили, что аукционы проходят в соответствии с законом, а мнение жителей чиновникам необходимо для принятия верных управленческих решений. URA.RU направило запрос о сроках проведения проверки и ее результатах в прокуратуру.