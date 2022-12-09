Нутрициолог назвала неочевидный способ защититься от свиного гриппа

Чтобы не заболеть свиным гриппом необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека. Необходимые для его работы элементы содержатся в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова.
«Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма „базируется“ в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — сказала Любовь Сотникова.
Иммунитет человека, который питается не сбалансировано и предпочитает быстрые углеводы, не сможет справиться со многими угрозами, отметила нутрициолог. «Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании. Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа», — объяснила health-коуч.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что в Россию пришел свиной грипп. При тяжелом течении заболевания у пациента могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Последний раз вспышка этого гриппа проходила в 2009—2010 году.
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Чтобы не заболеть свиным гриппом необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека. Необходимые для его работы элементы содержатся в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. «Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма „базируется“ в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — сказала Любовь Сотникова. Иммунитет человека, который питается не сбалансировано и предпочитает быстрые углеводы, не сможет справиться со многими угрозами, отметила нутрициолог. «Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании. Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа», — объяснила health-коуч. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что в Россию пришел свиной грипп. При тяжелом течении заболевания у пациента могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Последний раз вспышка этого гриппа проходила в 2009—2010 году.