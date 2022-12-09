Нутрициолог назвала неочевидный способ защититься от свиного гриппа

Нутрициолог: поедание сладкого и мучного повышает шанс заболеть свиным гриппом

10 декабря 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Овощи необходимы для иммунной защиты организма, сказала Любовь Сотникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Чтобы не заболеть свиным гриппом необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека. Необходимые для его работы элементы содержатся в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. «Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма „базируется“ в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — сказала Любовь Сотникова. Иммунитет человека, который питается не сбалансировано и предпочитает быстрые углеводы, не сможет справиться со многими угрозами, отметила нутрициолог. «Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании. Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа», — объяснила health-коуч. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что в Россию пришел свиной грипп. При тяжелом течении заболевания у пациента могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Последний раз вспышка этого гриппа проходила в 2009—2010 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не заболеть свиным гриппом необходимо поддерживать микрофлору кишечника, который является главным органом иммунной системы человека. Необходимые для его работы элементы содержатся в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. «Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма „базируется“ в кишечнике. Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — сказала Любовь Сотникова. Иммунитет человека, который питается не сбалансировано и предпочитает быстрые углеводы, не сможет справиться со многими угрозами, отметила нутрициолог. «Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании. Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа», — объяснила health-коуч. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что в Россию пришел свиной грипп. При тяжелом течении заболевания у пациента могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Последний раз вспышка этого гриппа проходила в 2009—2010 году.