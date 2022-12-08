Кандидат наук Абанина назвала признаки тяжелого течения свиного гриппа

Кандидат наук Абанина предупредила о судорогах и заторможенности из-за свиного гриппа

09 декабря 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Чаще всего осложнения появляются у пожилых людей, сказал Ольга Абанина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 При тяжелом течении свиного гриппа (H1N1) у больного могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина. «Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трех дней. Изменение со стороны нервной системы — заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», — сказала Ольга Абанина. По ее словам, при тяжелом гриппе может быть кровь в мокроте. «Появляется одышка в покое. Меняется цвет лица. Наблюдается выраженная бледность, появление синюшного оттенка. Характерна кровянистая мокрота, боли в груди при дыхании и кашле, падение артериального давления. Наиболее часто осложнения встречаются у пожилых людей, имеющих заболевания почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы в виде ухудшения течения основной патологии. Могут встречаться осложнения в виде тромбозов», — объяснила врач. В России появились первые случаи заражения свиным гриппом. Этот вирус вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пик заболеваемости гриппом может наступить к Новому году.

При тяжелом течении свиного гриппа (H1N1) у больного могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила декан медицинского факультета Университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина. «Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трех дней. Изменение со стороны нервной системы — заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», — сказала Ольга Абанина. По ее словам, при тяжелом гриппе может быть кровь в мокроте. «Появляется одышка в покое. Меняется цвет лица. Наблюдается выраженная бледность, появление синюшного оттенка. Характерна кровянистая мокрота, боли в груди при дыхании и кашле, падение артериального давления. Наиболее часто осложнения встречаются у пожилых людей, имеющих заболевания почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы в виде ухудшения течения основной патологии. Могут встречаться осложнения в виде тромбозов», — объяснила врач. В России появились первые случаи заражения свиным гриппом. Этот вирус вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пик заболеваемости гриппом может наступить к Новому году.