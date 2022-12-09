Чиновники открыли памятник умершему спикеру Тюмдумы Корепанову в ЯНАО. Видео

09 декабря 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Салехарде открыли памятник Сергею Корепанову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. На мероприятии присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и губернаторы «тюменской матрешки», сообщает корреспондент URA.RU. «Мы открываем памятник человеку знаковому, роль которого в политической жизни в тот период времени, когда он жил и работал на нашей территории, трудно переоценить. Много было тогда разных событий для нашей страны и для нашей территории, но Сергей Евгеньевич всегда был на высоте», — сказал Владимир Якушев. Речь на открытии памятника сказали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор. Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов также присутствовал на мероприятии. Он сказал, что считает своей задачей — продолжить работу, созданную Сергеем Корепановым.

В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. На мероприятии присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и губернаторы «тюменской матрешки», сообщает корреспондент URA.RU. «Мы открываем памятник человеку знаковому, роль которого в политической жизни в тот период времени, когда он жил и работал на нашей территории, трудно переоценить. Много было тогда разных событий для нашей страны и для нашей территории, но Сергей Евгеньевич всегда был на высоте», — сказал Владимир Якушев. Речь на открытии памятника сказали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор. Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов также присутствовал на мероприятии. Он сказал, что считает своей задачей — продолжить работу, созданную Сергеем Корепановым.