Чиновники открыли памятник умершему спикеру Тюмдумы Корепанову в ЯНАО. Видео

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Совещание в полпредстве с представителями законодательных органов власти УрФО. Екатеринбург, корепанов сергей
В Салехарде открыли памятник Сергею Корепанову Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. На мероприятии присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и губернаторы «тюменской матрешки», сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы открываем памятник человеку знаковому, роль которого в политической жизни в тот период времени, когда он жил и работал на нашей территории, трудно переоценить. Много было тогда разных событий для нашей страны и для нашей территории, но Сергей Евгеньевич всегда был на высоте», — сказал Владимир Якушев.

Речь на открытии памятника сказали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор. Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов также присутствовал на мероприятии. Он сказал, что считает своей задачей — продолжить работу, созданную Сергеем Корепановым.

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В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову, который скончался 28 июня. На мероприятии присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и губернаторы «тюменской матрешки», сообщает корреспондент URA.RU. «Мы открываем памятник человеку знаковому, роль которого в политической жизни в тот период времени, когда он жил и работал на нашей территории, трудно переоценить. Много было тогда разных событий для нашей страны и для нашей территории, но Сергей Евгеньевич всегда был на высоте», — сказал Владимир Якушев. Речь на открытии памятника сказали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор. Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов также присутствовал на мероприятии. Он сказал, что считает своей задачей — продолжить работу, созданную Сергеем Корепановым.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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