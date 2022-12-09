09 декабря 2022
08 декабря 2022

В Курганской области продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
Базу отдыха продают за 2 млн 300 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Притобольном районе (Курганская область) продают базу отдыха с баней. Ее стоимость — 2 миллиона 300 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Продается база в сосновом бору, на берегу реки Боровлянка. Всего в 36 км от города Кургана. Вид использования широчайший: под спортивную базу, для корпоративного отдыха и мероприятий, семейного отдыха, под профилакторий или реабилитационный центр», — написано в объявлении.

На территории базы находятся такие здания, как дом сторожа, профилакторий, русская баня-сауна с бассейном и прачечная. В здании профилактория на первом этаже расположены кухня, четыре спальни, общий зал и летняя веранда. Базу отдыха владелец предлагает обменять на автомобиль, жилье или спецтехнику, либо продать за 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кетовском районе продают участок с коттеджем и прудом для рыбалки и купания. Владелец пишет в объявлении, что территорию можно использовать как базу отдыха.

Базу отдыха с баней продают за 2 млн 300 тысяч рублей

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В Притобольном районе (Курганская область) продают базу отдыха с баней. Ее стоимость — 2 миллиона 300 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito. «Продается база в сосновом бору, на берегу реки Боровлянка. Всего в 36 км от города Кургана. Вид использования широчайший: под спортивную базу, для корпоративного отдыха и мероприятий, семейного отдыха, под профилакторий или реабилитационный центр», — написано в объявлении. На территории базы находятся такие здания, как дом сторожа, профилакторий, русская баня-сауна с бассейном и прачечная. В здании профилактория на первом этаже расположены кухня, четыре спальни, общий зал и летняя веранда. Базу отдыха владелец предлагает обменять на автомобиль, жилье или спецтехнику, либо продать за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском районе продают участок с коттеджем и прудом для рыбалки и купания. Владелец пишет в объявлении, что территорию можно использовать как базу отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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