Базу отдыха продают за 2 млн 300 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Притобольном районе (Курганская область) продают базу отдыха с баней. Ее стоимость — 2 миллиона 300 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Продается база в сосновом бору, на берегу реки Боровлянка. Всего в 36 км от города Кургана. Вид использования широчайший: под спортивную базу, для корпоративного отдыха и мероприятий, семейного отдыха, под профилакторий или реабилитационный центр», — написано в объявлении.

На территории базы находятся такие здания, как дом сторожа, профилакторий, русская баня-сауна с бассейном и прачечная. В здании профилактория на первом этаже расположены кухня, четыре спальни, общий зал и летняя веранда. Базу отдыха владелец предлагает обменять на автомобиль, жилье или спецтехнику, либо продать за 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кетовском районе продают участок с коттеджем и прудом для рыбалки и купания. Владелец пишет в объявлении, что территорию можно использовать как базу отдыха.