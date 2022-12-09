Столтенберг допустил, что спецоперация перерастет в войну между РФ и НАТО

Йенс Столтенберг допустил войну между РФ и НАТО из-за УкраиныФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Боюсь, что [спецоперация] на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией», — сказал Столтенберг. в эфире ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK. Вместе с тем, он заявил, что альянс постарается избежать такого исхода событий.
Ранее генсек НАТО заявлял, что альянс работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией. По его словам, путь к миру на Украине лежит через поставки оружия. Обозреватель Ханна Крамер в публикации на портале Niezale?ny Dziennik Polityczny (NDP) заявила, что боевые действия ВСУ прекратятся в течение недели, если военно-политический блок прекратит оказывать помощь Киеву, передает МК. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.
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Конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Боюсь, что [спецоперация] на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией», — сказал Столтенберг. в эфире ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK. Вместе с тем, он заявил, что альянс постарается избежать такого исхода событий. Ранее генсек НАТО заявлял, что альянс работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией. По его словам, путь к миру на Украине лежит через поставки оружия. Обозреватель Ханна Крамер в публикации на портале Niezale?ny Dziennik Polityczny (NDP) заявила, что боевые действия ВСУ прекратятся в течение недели, если военно-политический блок прекратит оказывать помощь Киеву, передает МК. СМИ сообщали, что у стран НАТО заканчиваются ресурсы для помощи Украине.